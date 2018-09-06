Йоан Молло вернулся в "Крылья Советов"

Полузащитник Йоан Молло, выступавший за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год, вернулся в самарский клуб. Соглашение рассчитано на один год.Ранее футболист выступал за "Зенит", "Фулхэм" и "Аль Райян",