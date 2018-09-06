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Йоан Молло вернулся в "Крылья Советов"

Полузащитник Йоан Молло, выступавший за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год, вернулся в самарский клуб. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее футболист выступал за "Зенит", "Фулхэм" и "Аль Райян",

"Крылья Советов"
Теги: Молло Крылья Советов
Сегодня, 18:34
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№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 18:57) #
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и уходить не надо было газпром же выманил его только чтобы разрушить крылья
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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