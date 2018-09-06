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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юношеская сборная России завершила подготовку к полуфиналу Мемориала Гранаткина
В четверг, 6 сентября, юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) провела восстановительную и в то же время предыгровую тренировку в преддверии полуфинального матча Мемориала Гранаткина-2018 против команды Санкт-Петербурга. Игра состоится в пятницу, 7 сентября, на стадионе "Петровский".
В занятии, прошедшем на поле стадионе "Турбостроитель", принимали участие все футболисты. Как это обычно бывает после официальных матчей, игроков поделили на две группы: в одной занимались сыгравшие больше остальных против Армении. Во второй проводили тренировку те, кто играл меньше или вовсе не выходил на поле.
Большую часть тренировочного занятия футболисты в легком темпе бегали вокруг поля и выполняли упражнения на растяжку, затем вторая группа отправилась играть в квадрат. Вратари же занимались отдельно.
В Питере сейчас установилась шикарная погода: светит солнце, практически нет осадков, температура воздуха превышает 20 градусов. Победа над Арменией существенно улучшила настроение игроков и тренерского штаба, у команды одна цель — победа на турнире.
РФС
В занятии, прошедшем на поле стадионе "Турбостроитель", принимали участие все футболисты. Как это обычно бывает после официальных матчей, игроков поделили на две группы: в одной занимались сыгравшие больше остальных против Армении. Во второй проводили тренировку те, кто играл меньше или вовсе не выходил на поле.
Большую часть тренировочного занятия футболисты в легком темпе бегали вокруг поля и выполняли упражнения на растяжку, затем вторая группа отправилась играть в квадрат. Вратари же занимались отдельно.
В Питере сейчас установилась шикарная погода: светит солнце, практически нет осадков, температура воздуха превышает 20 градусов. Победа над Арменией существенно улучшила настроение игроков и тренерского штаба, у команды одна цель — победа на турнире.
РФС
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