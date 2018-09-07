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Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о срыве перехода в "Ростов".

"Изначально в России мной интересовался "Ростов". Это было зимой. Мы достигли договоренности, подписали документы — на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы.

Фактически я уже был игроком "Ростова". В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался, и придется остаться в "Бристоле", - сказал исландец.

Sport24
Теги: Магнуссон
Сегодня, 10:56
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
двоякое впечатление о нем...
хороший первый пас..
но отсутствие скорости.и несколько раз дико обрезал
что ж.надеюсь сыграются довольно быстро
а вот Бекао меня очень впечатлил.совершенно неизвестный игрок, но очень цепкий, хороший выбор позиции, довольно быстрый


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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