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Георгий Тигиев: Тихонов – легенда нашего футбола. Рад, что теперь буду работать с ним

Новичок "Крылья Советов" Георгий Тигиев рассказал о своем переходе.

"Агент рассказал мне о возможности перехода в Самару довольно давно, окончательно же оформили мой переход почти что в последний момент, за час до закрытия трансферного окна.

Межсезонные сборы провел с основой "Спартака" и "Спартаком-2". Когда начались матчи, продолжал тренироваться каждый день, чтобы быть в форме – очень хочется играть. В прошлом сезоне из-за травмы практически не выходил на поле в официальных матчах, но сейчас полностью восстановился. Сильно соскучился по футболу.

В "Спартаке" все знают, кто такой Андрей Тихонов. Он – легенда нашего футбола. Я рад, что теперь знаком Андреем Валерьевичем лично и буду с ним работать. Хочется поскорее приступить к тренировкам и играть. Я мотивирован на работу – буду это доказывать тренерскому штабу. Хочу приносить пользу "Крыльям", – сказал Тигиев.

Пресс-служба "Крыльев Советов"
Теги: Тигиев Крылья Советов Спартак Тихонов
Сегодня, 13:26
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