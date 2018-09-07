Такума Нисимура: для японского народа мой трансфер в ЦСКА стал большим сюрпризом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:31
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (2)
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (2)
16:21
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим
15:45
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
13:51
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (10)
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (10)
12:56
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (3)
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (3)
11:36
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
10:56
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (4)
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (4)
10:07
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (4)
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (4)
09:49
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (2)
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (2)
09:19
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (10)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (10)
Такума Нисимура: для японского народа мой трансфер в ЦСКА стал большим сюрпризом
Японский нападающий Такума Нисимура рассказал о своем переходе в ЦСКА.
"Я по-настоящему рад и счастлив быть здесь! Очень легко дался переезд из Японии в Россию Я хотел выйти на новый уровень, поэтому для меня переход в ЦСКА – важнейший шаг в карьере. Нет сомнений, что я все сделал правильно. Я атакующий футболист и выделяюсь игрой вблизи чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы все их увидели сами. Хочу действовать продуктивно.
Новые партнеры меня тепло встретили. Спасибо им за это. Здесь все очень приветливы со мной. Сотрудники клуба первым делом отвезли меня в центр города, показали достопримечательности. Еще я побывал в офисе, на стадионе. Я уже люблю Москву и ЦСКА! Конечно я знаю Кейсуке Хонду! Он забил за ЦСКА много голов и был очень важным игроком.
Я три с половиной года выступал на высоком уровне, забивал голы. Среди японских игроков я лучший бомбардир нынешнего чемпионата, но он еще продолжается. Мечтаю о том, чтобы стать игроком сборной Японии, но сейчас моя главная задача – успешно выступать за ЦСКА. Тогда и в национальной команде это оценят.
Для японского народа мой трансфер стал большим сюрпризом, ведь я перешел из средней японской команды напрямую в большой российский клуб. Это достижение для японского футбола, поэтому люди и обсуждают этот трансфер.
Я уже понял, насколько сложен русский язык. Зато мне очень понравился борщ! Я уверен, что с адаптацией не будет проблем. Тронут тем, как много людей мне помогают. Я каждый день ем русскую еду, никаких проблем. Но и хороший японский ресторан тоже найду!", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Я по-настоящему рад и счастлив быть здесь! Очень легко дался переезд из Японии в Россию Я хотел выйти на новый уровень, поэтому для меня переход в ЦСКА – важнейший шаг в карьере. Нет сомнений, что я все сделал правильно. Я атакующий футболист и выделяюсь игрой вблизи чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы все их увидели сами. Хочу действовать продуктивно.
Новые партнеры меня тепло встретили. Спасибо им за это. Здесь все очень приветливы со мной. Сотрудники клуба первым делом отвезли меня в центр города, показали достопримечательности. Еще я побывал в офисе, на стадионе. Я уже люблю Москву и ЦСКА! Конечно я знаю Кейсуке Хонду! Он забил за ЦСКА много голов и был очень важным игроком.
Я три с половиной года выступал на высоком уровне, забивал голы. Среди японских игроков я лучший бомбардир нынешнего чемпионата, но он еще продолжается. Мечтаю о том, чтобы стать игроком сборной Японии, но сейчас моя главная задача – успешно выступать за ЦСКА. Тогда и в национальной команде это оценят.
Для японского народа мой трансфер стал большим сюрпризом, ведь я перешел из средней японской команды напрямую в большой российский клуб. Это достижение для японского футбола, поэтому люди и обсуждают этот трансфер.
Я уже понял, насколько сложен русский язык. Зато мне очень понравился борщ! Я уверен, что с адаптацией не будет проблем. Тронут тем, как много людей мне помогают. Я каждый день ем русскую еду, никаких проблем. Но и хороший японский ресторан тоже найду!", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.