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Мирча Луческу: четверо молодых футболистов из моего "Зенита" сделали игру

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением после поражения от России (1:2).

"Мы сейчас строим новую команду, это очень трудная работа, которая требует времени.

Россия проделала отличную работу, они перебегали нас в первой половине матча. Мы, в свою очередь, провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать не стыдно.

За сборную России сыграли четыре моих молодых футболиста "Зенита" (26-летний Лунев, 25-летний Далер Кузяев, 28-летний Александр Ерохин и 30-летний Артем Дзюба), они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе", - сказал Луческу.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Турции Луческу Зенит
Сегодня, 10:20
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(4)
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ерохин не позже в Зенит пришел?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: All_my Москва (Сегодня, 10:28) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Мирча за работу в зенытике


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:24) #
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online

Мирча повесил себе орден

Игру сделал капитан сборной Дзюба(помните, как Луческу гнобили за капитанство Дзюбы в Зените?) и найденный Мирчей в каких-то eбeнях и привезенный в СПб Лунев


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Там еще молодой Анюков есть :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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