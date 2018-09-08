Мирча Луческу: четверо молодых футболистов из моего "Зенита" сделали игру

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением после поражения от России (1:2)."Мы сейчас строим новую команду, это очень трудная работа, которая требует времени.Россия проделала отличную работу, они перебегали нас в первой половине матча. Мы, в свою очередь, провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать не стыдно.За сборную России сыграли четыре моих молодых футболиста "Зенита" (26-летний Лунев, 25-летний Далер Кузяев, 28-летний Александр Ерохин и 30-летний Артем Дзюба), они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе", - сказал Луческу.