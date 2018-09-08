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Павел Могилевец: чувствую, что отношение к сборной России изменилось

Полузащитник сборной России Павел Могилевец пообщался со СМИ после тренировки национальной команды, которая 10 сентября в Ростове-на-Дону проведет товарищескую игру со сборной Чехии.

"Сегодня тренировались те, кто немного играл вчера. Поэтому отдохнуть успели. День сбился, но тренировка вечерняя, все нормально. Была двусторонка, потом били пенальти — потому что закончили ее вничью, чуть-чуть размялись, передачи поделали.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно, как и всегда, когда защищаешь цвета сборной. Чувствую, что отношение к сборной изменилось. И не только на себе. Я недавно играл на "Ростов Арене". Поле там хорошее, проблем нет. Все было отлично. Для меня Ростов почти родной город, очень приятно здесь играть.

Кто будет капитаном в матче с Чехией? Как тренер решит. Все друг друга уважают", - цитирует Могилевца Sport24.
Теги: Могилевец Сборная России
Сегодня, 20:22
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№2 Написал: raddarv (Сегодня, 21:58) #
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Кто будет капитаном в матче с Чехией?

Тут без вариантов......Заболотный.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:53) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ты с какого болта вдруг в сборной?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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