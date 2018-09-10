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Проверить резерв и порадовать провинцию. Превью контрольного матча сборной

Национальная команда России провела отличную игру против турков, разочаровав только не самой лучшей физической готовностью, и стартовала в Лиге Наций с победы. О том, чего нам ждать от следующего шага

Проверить резерв и порадовать провинцию. Превью контрольного матча сборной

Опасения не оправдались

Согласно нашему менталитету мы все дружно (если не все, то большинство уж наверняка) ожидали провала от матча с Турцией. Но команда Черчесова опровергла все недобрые ожидания и даже немного удивила.

Ожидаемого похмелья, о котором так охотно писали до матча, - чего уж говорить, сам допускал такую возможность – не обнаружилось. Очередной крах надежд отечественного болельщика, по крайней мере, отложился на какое-то время. На данный момент без Акинфеева и Кутепова с Васиным, без сдувшегося Смолова и поправляющегося Кокорина наши были очень неплохи. А ведь в кадровом плане были трудности, что позволяет в дальнейшей рассчитывать даже на большее.

Так или иначе, на этот сбор национальная команда свою задачу решила. Старт в Лиге Наций дан успешный, заработаны три очка, при этом – на выезде с Турцией. Грядущий матч будет неплохой проверкой ближайшего резерва, испытания собственных сил.

- Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная, от ножа. Нужно себя проявлять! – Черчесов может сколько угодно мотивировать игроков такими заявлениями, но не стоит забываться – игра с Чехией будет пусть большой, но тренировкой.


Кадровый интерес

Сразу о тех, кого в команде не будет. Федор Кудряшов и Артем Дзюба уже покинули сборную, так что на них рассчитывать не придется. У защитника «Рубина» повреждение мышц бедра, у Артема – дискомфорт в пояснице. Если бы над здоровьем можно было шутить, следовало упомянуть, что Артем подустал тащить «Зенит» на старте сезона.

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Кто вместо них? Если Черчесов не будет менять тактические идеи команды, впереди должен будет появиться Заболотный, потому что такой сборной физически развитый форвард необходим. Вот и первый из резерва, на кого сможет взглянуть Черчесов.

Слева, на позиции Кудряшова, может сыграть Рауш, но он не резерв, а игрок запаса. Свое игровое время – пусть его и было совсем немного – он получил с Турцией. Вот взглянуть на Набиуллина в футболке сборной будет куда интереснее, хотя на данный момент он и заслуживает ее носить только в товарищеских играх.

Почти наверняка справа появится Стоцкий. Отличная возможность посмотреть на поздно раскрывшегося футболиста «Краснодара», да и отпахавшему Фернандесу явно не помешает отдохнуть.

В центре обороны следует ожидать – вероятно, не сразу, поскольку выпускать в старте столько игроков не основного состава национальной команды, есть большой риск – Сорокина из «Рубина». Будет странно, если Черчесов дернет из клуба молодого парня и не даст ему шанса в контрольном матче.

Любопытно будет взглянуть на Гильерме в воротах – все-таки начинать с Шуниным ни к чему – и более пристально изучить Могилевца в центре.


Что с противником

Сборная Чехии на данный момент позволяет в игре против них варьировать состав. Сейчас это команда достаточно молодая и скромная. Громких имен здесь нет вообще, а представителей больших клубов всего два – голкипер «Севильи» Вацлик и нападающий «Ромы» Патрик Шик.

Играть наша соперник будет, скорее всего, в три центральных, так что это лишний аргумент в пользу попробовать наконец-то два нападающих в команде Черчесова. Иначе пробиваться через чешскую оборону будет совсем непросто.

В первой игре Лиги Наций чехи уступили Украине, причем счет открыли именно они. Теперь у команды Карела Яролима будет дополнительная мотивация на победу в этой встрече. Все-таки проигрывать два раза подряд не любит никто.

Как мы играем в провинции

Не в Москве сборная России провела уже 13 матчей. На них пришлось 5 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Чаще всего наша команда играла в Краснодаре, где сборная провела уже шесть матчей. В Ростове-на-Дону сборная играла только один раз – на старом «Олимпе-2» россияне играли с хорватами.

Тогда мы проиграли со счетом 1:3, несмотря на то, что финалисты чемпионата мира даже не выставили основной состав.

Будем верить, что с чехами будет лучше. Тем более, все основания для этого есть.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Дзюба Черчесов
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