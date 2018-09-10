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Проверить резерв и порадовать провинцию. Превью контрольного матча сборной
Национальная команда России провела отличную игру против турков, разочаровав только не самой лучшей физической готовностью, и стартовала в Лиге Наций с победы. О том, чего нам ждать от следующего шага
Опасения не оправдались
Согласно нашему менталитету мы все дружно (если не все, то большинство уж наверняка) ожидали провала от матча с Турцией. Но команда Черчесова опровергла все недобрые ожидания и даже немного удивила.
Ожидаемого похмелья, о котором так охотно писали до матча, - чего уж говорить, сам допускал такую возможность – не обнаружилось. Очередной крах надежд отечественного болельщика, по крайней мере, отложился на какое-то время. На данный момент без Акинфеева и Кутепова с Васиным, без сдувшегося Смолова и поправляющегося Кокорина наши были очень неплохи. А ведь в кадровом плане были трудности, что позволяет в дальнейшей рассчитывать даже на большее.
Так или иначе, на этот сбор национальная команда свою задачу решила. Старт в Лиге Наций дан успешный, заработаны три очка, при этом – на выезде с Турцией. Грядущий матч будет неплохой проверкой ближайшего резерва, испытания собственных сил.
- Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная, от ножа. Нужно себя проявлять! – Черчесов может сколько угодно мотивировать игроков такими заявлениями, но не стоит забываться – игра с Чехией будет пусть большой, но тренировкой.
Кадровый интерес
Сразу о тех, кого в команде не будет. Федор Кудряшов и Артем Дзюба уже покинули сборную, так что на них рассчитывать не придется. У защитника «Рубина» повреждение мышц бедра, у Артема – дискомфорт в пояснице. Если бы над здоровьем можно было шутить, следовало упомянуть, что Артем подустал тащить «Зенит» на старте сезона.
Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео)
Кто вместо них? Если Черчесов не будет менять тактические идеи команды, впереди должен будет появиться Заболотный, потому что такой сборной физически развитый форвард необходим. Вот и первый из резерва, на кого сможет взглянуть Черчесов.
Слева, на позиции Кудряшова, может сыграть Рауш, но он не резерв, а игрок запаса. Свое игровое время – пусть его и было совсем немного – он получил с Турцией. Вот взглянуть на Набиуллина в футболке сборной будет куда интереснее, хотя на данный момент он и заслуживает ее носить только в товарищеских играх.
Почти наверняка справа появится Стоцкий. Отличная возможность посмотреть на поздно раскрывшегося футболиста «Краснодара», да и отпахавшему Фернандесу явно не помешает отдохнуть.
В центре обороны следует ожидать – вероятно, не сразу, поскольку выпускать в старте столько игроков не основного состава национальной команды, есть большой риск – Сорокина из «Рубина». Будет странно, если Черчесов дернет из клуба молодого парня и не даст ему шанса в контрольном матче.
Любопытно будет взглянуть на Гильерме в воротах – все-таки начинать с Шуниным ни к чему – и более пристально изучить Могилевца в центре.
Что с противником
Сборная Чехии на данный момент позволяет в игре против них варьировать состав. Сейчас это команда достаточно молодая и скромная. Громких имен здесь нет вообще, а представителей больших клубов всего два – голкипер «Севильи» Вацлик и нападающий «Ромы» Патрик Шик.
Играть наша соперник будет, скорее всего, в три центральных, так что это лишний аргумент в пользу попробовать наконец-то два нападающих в команде Черчесова. Иначе пробиваться через чешскую оборону будет совсем непросто.
В первой игре Лиги Наций чехи уступили Украине, причем счет открыли именно они. Теперь у команды Карела Яролима будет дополнительная мотивация на победу в этой встрече. Все-таки проигрывать два раза подряд не любит никто.
Как мы играем в провинции
Не в Москве сборная России провела уже 13 матчей. На них пришлось 5 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Чаще всего наша команда играла в Краснодаре, где сборная провела уже шесть матчей. В Ростове-на-Дону сборная играла только один раз – на старом «Олимпе-2» россияне играли с хорватами.
Тогда мы проиграли со счетом 1:3, несмотря на то, что финалисты чемпионата мира даже не выставили основной состав.
Будем верить, что с чехами будет лучше. Тем более, все основания для этого есть.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Опасения не оправдались
Согласно нашему менталитету мы все дружно (если не все, то большинство уж наверняка) ожидали провала от матча с Турцией. Но команда Черчесова опровергла все недобрые ожидания и даже немного удивила.
Ожидаемого похмелья, о котором так охотно писали до матча, - чего уж говорить, сам допускал такую возможность – не обнаружилось. Очередной крах надежд отечественного болельщика, по крайней мере, отложился на какое-то время. На данный момент без Акинфеева и Кутепова с Васиным, без сдувшегося Смолова и поправляющегося Кокорина наши были очень неплохи. А ведь в кадровом плане были трудности, что позволяет в дальнейшей рассчитывать даже на большее.
Так или иначе, на этот сбор национальная команда свою задачу решила. Старт в Лиге Наций дан успешный, заработаны три очка, при этом – на выезде с Турцией. Грядущий матч будет неплохой проверкой ближайшего резерва, испытания собственных сил.
- Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная, от ножа. Нужно себя проявлять! – Черчесов может сколько угодно мотивировать игроков такими заявлениями, но не стоит забываться – игра с Чехией будет пусть большой, но тренировкой.
Кадровый интерес
Сразу о тех, кого в команде не будет. Федор Кудряшов и Артем Дзюба уже покинули сборную, так что на них рассчитывать не придется. У защитника «Рубина» повреждение мышц бедра, у Артема – дискомфорт в пояснице. Если бы над здоровьем можно было шутить, следовало упомянуть, что Артем подустал тащить «Зенит» на старте сезона.
Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео)
Кто вместо них? Если Черчесов не будет менять тактические идеи команды, впереди должен будет появиться Заболотный, потому что такой сборной физически развитый форвард необходим. Вот и первый из резерва, на кого сможет взглянуть Черчесов.
Слева, на позиции Кудряшова, может сыграть Рауш, но он не резерв, а игрок запаса. Свое игровое время – пусть его и было совсем немного – он получил с Турцией. Вот взглянуть на Набиуллина в футболке сборной будет куда интереснее, хотя на данный момент он и заслуживает ее носить только в товарищеских играх.
Почти наверняка справа появится Стоцкий. Отличная возможность посмотреть на поздно раскрывшегося футболиста «Краснодара», да и отпахавшему Фернандесу явно не помешает отдохнуть.
В центре обороны следует ожидать – вероятно, не сразу, поскольку выпускать в старте столько игроков не основного состава национальной команды, есть большой риск – Сорокина из «Рубина». Будет странно, если Черчесов дернет из клуба молодого парня и не даст ему шанса в контрольном матче.
Любопытно будет взглянуть на Гильерме в воротах – все-таки начинать с Шуниным ни к чему – и более пристально изучить Могилевца в центре.
Что с противником
Сборная Чехии на данный момент позволяет в игре против них варьировать состав. Сейчас это команда достаточно молодая и скромная. Громких имен здесь нет вообще, а представителей больших клубов всего два – голкипер «Севильи» Вацлик и нападающий «Ромы» Патрик Шик.
Играть наша соперник будет, скорее всего, в три центральных, так что это лишний аргумент в пользу попробовать наконец-то два нападающих в команде Черчесова. Иначе пробиваться через чешскую оборону будет совсем непросто.
В первой игре Лиги Наций чехи уступили Украине, причем счет открыли именно они. Теперь у команды Карела Яролима будет дополнительная мотивация на победу в этой встрече. Все-таки проигрывать два раза подряд не любит никто.
Как мы играем в провинции
Не в Москве сборная России провела уже 13 матчей. На них пришлось 5 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Чаще всего наша команда играла в Краснодаре, где сборная провела уже шесть матчей. В Ростове-на-Дону сборная играла только один раз – на старом «Олимпе-2» россияне играли с хорватами.
Тогда мы проиграли со счетом 1:3, несмотря на то, что финалисты чемпионата мира даже не выставили основной состав.
Будем верить, что с чехами будет лучше. Тем более, все основания для этого есть.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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