Евгений Ловчев считает, что Джон Терри не сможет закрепиться в "Спартаке"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход Джона Терри в стан красно-белых."Терри потерял скорость и резкость. В нем видят нового лидера, а он даже не знает русского, поэтому проблемой станет языковой барьер.Футболист, который говорит по-английски, даже если при этом кричит и бьется на поле, лидером быть не может. Для Джикии, Кутепова и других он настоящая звезда, учитель, но когда он начнет говорить, а они ничего не будут понимать. Или они будут ему подсказывать, а он ничего не поймет, им станет ясно, что так это не работает, просто мастерства не достаточно.Вообщем, у меня большие сомнения по его трансферу" – заявил Ловчев.