Новости партнеров

Евгений Ловчев считает, что Джон Терри не сможет закрепиться в "Спартаке"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход Джона Терри в стан красно-белых.

"Терри потерял скорость и резкость. В нем видят нового лидера, а он даже не знает русского, поэтому проблемой станет языковой барьер.

Футболист, который говорит по-английски, даже если при этом кричит и бьется на поле, лидером быть не может. Для Джикии, Кутепова и других он настоящая звезда, учитель, но когда он начнет говорить, а они ничего не будут понимать. Или они будут ему подсказывать, а он ничего не поймет, им станет ясно, что так это не работает, просто мастерства не достаточно.

Вообщем, у меня большие сомнения по его трансферу" – заявил Ловчев.

Советский спорт
Теги: Ловчев Терри Спартак
Сегодня, 11:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Стареет Ловчев... несёт уже чушь. А Жиго тебе не пример положительного влияния без знания русского


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Значит им придётся подучиться. Не такие уж и профи, чтобы отмазываться незнанием языка.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Он что будет первым англоязычным футболистом в России, остальные ведь как то играют
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ловчев не прав,в футболе язык не главное,важнее класс игрока.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: trent (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
баран...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: nevada007 (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это что за детский сад?)))) для начала: "футбольный язык" интернациональный! Или Жиго не пример??? да и другие легионеры не только в РПЛ! во-вторых: с чего господин Ловчев взял, что спартаковские защитники не знают, или не понимают английского? Пора бы уже снять очки советского времени и перестать болтать херь!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (3)

Еще Боккети есть,главное без травм! blush
рано делать выводы,просто любопытно что из этого получиться!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Один негатив у седого маразматика. Причем все что касаемо нынешнего Спартака
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Английский не фарси - всё, что потребуется на поле, и Джикия и Кутепов поймут и сами скажут на английском.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.