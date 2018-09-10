Ионов и Ерохин - лучшие. Оценки сборной России в матче против чехов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:03
Тренер сборной Чехии Яролим: с Украиной мы играли на равных, а Россия была сильнее нас на голову
Тренер сборной Чехии Яролим: с Украиной мы играли на равных, а Россия была сильнее нас на голову
Вчера, 23:42
Португалия дома победила Италию (2)
Португалия дома победила Италию (2)
Вчера, 23:28
Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке (3)
Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке (3)
Вчера, 23:25
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать? (3)
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать? (3)
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу (8)
Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу (8)
Вчера, 23:02
Геннадий Орлов: так в России к футболу никогда не относились (1)
Геннадий Орлов: так в России к футболу никогда не относились (1)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: когда вызывали в сборную более сильных игроков, то не могли их подготовить
Станислав Черчесов: когда вызывали в сборную более сильных игроков, то не могли их подготовить
Вчера, 22:26
Джон Терри передумал переходить в "Спартак" (32)
Джон Терри передумал переходить в "Спартак" (32)
Вчера, 22:12
Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать (7)
Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать (7)
Вчера, 21:54
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео)
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео)
Вчера, 21:39
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео) (4)
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео) (4)
Вчера, 21:36
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео) (5)
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео) (5)
Вчера, 21:28
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Вчера, 21:18
Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России
Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России
Вчера, 21:07
Россия впервые забила 5 голов в двух матчах за год (9)
Россия впервые забила 5 голов в двух матчах за год (9)
Вчера, 20:51
Сборная России со счетом 5:1 разгромила Чехию (50)
Сборная России со счетом 5:1 разгромила Чехию (50)
Вчера, 20:34
Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата" (1)
Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата" (1)
Вчера, 20:08
Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал
Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал
Вчера, 18:35
Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (3)
Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (3)
Вчера, 18:09
Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
Вчера, 17:44
Россия - Чехия: стали известны стартовые составы (25)
Россия - Чехия: стали известны стартовые составы (25)
Вчера, 17:24
Андрей Ещенко провел автограф-сессию в Москве (1)
Андрей Ещенко провел автограф-сессию в Москве (1)
Вчера, 17:06
Билеты на матч "Зенит" - "Локомотив" стоят от 600 рублей (6)
Билеты на матч "Зенит" - "Локомотив" стоят от 600 рублей (6)
Вчера, 16:50
Юрий Газинский будет капитаном сборной России в матче с Чехией (11)
Юрий Газинский будет капитаном сборной России в матче с Чехией (11)
Вчера, 16:35
Зять Федуна покинул "Спартак" (13)
Зять Федуна покинул "Спартак" (13)
Вчера, 16:15
Тренер по физподготовке покинул "Урал"
Тренер по физподготовке покинул "Урал"
Вчера, 15:22
Д. Билялетдинов: в РПЛ невысокий темп игры, так что Терри даже в 37 лет будет одним из лучших (1)
Д. Билялетдинов: в РПЛ невысокий темп игры, так что Терри даже в 37 лет будет одним из лучших (1)
Вчера, 14:31
Травмированный Дзюба с напутствием обратился к партнерам по сборной перед матчем с чехами (7)
Травмированный Дзюба с напутствием обратился к партнерам по сборной перед матчем с чехами (7)
Вчера, 14:22
Массимо Каррера подписался на инстаграм Джона Терри (6)
Массимо Каррера подписался на инстаграм Джона Терри (6)
Ионов и Ерохин - лучшие. Оценки сборной России в матче против чехов
Победная поступь нашей национальной команды продолжается. На этот раз были обыграны противники из Чехии. О том, кто внес больший вклад в победу главного футбольного коллектива страны.
Андрей Лунев - 4
Пару раз не слишком здорово действовал на выходах. Вполне можно даже считать это за ошибки. Но на линии помарокок не допускал, взял много рабочих мячей, а кроме этого - сделал голевую на Заболотного. Да, форвард "Зенита" находился в офсайде, но какая теперь разница, если мяч был засчитан?
Двое россиян вошли в число 11 лучших игроков первого тура Лиги наций по версии Whoscored
Константин Рауш - 4
Неважно провел первый тайм. Левый фланг до перерыва вообще здорово уступал в активности правому, да и чешских атак там проходило больше. В эпизоде с единственным мячом наших противников не успел выйти и помешал партнерам исполнить искусственное положение вне игры. Реабилитировался в конце, оформив две голевые передачи.
Роман Нойштедтер, Андрей Семенов - 4
Центральная оборона сыграла в матче неплохо, но далеко от идеала. После многочисленных подач с флангов Нойшетдтер и Семенов выигрывали много борьбы и всячески упрощали жизнь своему голкиперу. Но без позиционных ошибок не обошлось. В эпизоде с ударом Янкто в перекладину защитники не успели занять свои места - Семенов оказался вне эпизода, потому что ушел направо, а Нойштедтер не успел помешать игроку соперников.
Марио Фернандес - 4
Типичный рабочий матч Фернандеса, в котором было много обострений и подыгрыша. Результативными действиями русский бразилец не отметился, но был чрезвычайно полезен. В первом тайме здорово работал именно правый фланг, в чем немаловажная заслуга защитника московского ЦСКА.
Юрий Газинский - 3.5
Автор голевой передачи. Неплохо искал пространство, но в разрушении был неидеален. Испытывал огромные трудности в середине второго тайма, когда чехи усилили давление, и едва ли справлялся со своими обязанностями.
Денис Черышев - 3.5
Не самый лучший матч Дениса. Много отрабатывал сзади, боролся в середине поля, а вот в плане обострений получалось много хуже.
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной?
Александр Ерохин - 5
Наравне с Ионовым лучший игрок матча. Особенно мощно провел первый тайм - после перерыва все-таки начал ошибаться, видимо, сказывалась усталость. Здорово искал возможности для того, чтобы обострить. Сделал пас на Заболотного, после которого нападающий заработал пенальти. Выводил форварда "Зенита" на ворота еще раз, но сменщик Дзюбы не успел воспользоваться моментом. Во втором тайме сам отметился взятием ворот.
Далер Кузяев - 4
Был очень полезен в разрушении и с мячом работал качественно. До уровня Ерохина у Далера подняться не получилось, но Кузяев во втором матче подряд доказал, что он должен входить в основной состав сборной России.
Алексей Ионов - 5
После отличного рывка забил первый гол этого матча и первый гол в своей карьере за сборную. Чуть позже реализовал пенальти. Работал с бешеным желанием - много прессинговал, помогал сзади и вообще делал достаточно черновой работы. Видимо, сказалось и место проведения матча. На старте сезона Алексей блистает не только в "Ростове".
Антон Заболотный - 4.5
И без Дзюбы, оказывается, можно жить. Забил гол, заработал пенальти, скидывал мячи на партнеров и успешно боролся впереди. Отлично воспользовался своим шансом показать себя на глазах Станислава Черчесова. Прямо сейчас у нас есть два силовых форварда в отличной форме.
Роман Зобнин - 4.
Упустил момент, когда забивали наши противники, - голевая передача шла из зоны Романа. Слабо помог Газинскому в опорной зоне, не сразу вошел в игру, но вот его предголевая и роскошный финт изменили все впечатление.
Игорь Смольников - 3.5
На уровень Марио не поднялся, но и песни не испортил. Единственное классное действие, которое запомнилось, - сброс мяча после заброса от Камболова. Все-таки по такой игре, где у наших столь много получалось, ставить за это высокую оценку нельзя.
Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать
Дмитрий Полоз - 4
Сделал то, зачем вышел, - забил мяч. Но в нескольких других эпизодах сыграл не лучшим образом. Упустил вернейший момент на последних минутах встречи, когда снаряд нападающему "Рубина" сбрасывал Смольников.
Дмитрий Стоцкий - без оценки
Дебют за сборную полноценным не получился. Стоцкий один раз выиграл борьбу у своего углового флажка и организовал неплохой прорыв по левому флангу. Для оценки этого явно недостаточно.
Руслан Камболов - без оценки
Оформил по-настоящему классную передачу на Смольникова, после чего должен был забивать Полоз. Показать что-то просто не успел.
Егор Сорокин - без оценки
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Российская газета"
"Бизнес Онлайн"
Также читайте:
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать?
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Алексей Ионов: в матче с Чехией чувствовались родные стены
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео)
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео)
Константин Рауш: пять голов забили, были еще шансы (видео)
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео)
Денис Черышев - о допинге: ничего плохого, нелегального я не делал (видео)
Юрий Газинский: после Чемпионата мира мы больше раскрепостились
Андрей Лунев - 4
Пару раз не слишком здорово действовал на выходах. Вполне можно даже считать это за ошибки. Но на линии помарокок не допускал, взял много рабочих мячей, а кроме этого - сделал голевую на Заболотного. Да, форвард "Зенита" находился в офсайде, но какая теперь разница, если мяч был засчитан?
Двое россиян вошли в число 11 лучших игроков первого тура Лиги наций по версии Whoscored
Константин Рауш - 4
Неважно провел первый тайм. Левый фланг до перерыва вообще здорово уступал в активности правому, да и чешских атак там проходило больше. В эпизоде с единственным мячом наших противников не успел выйти и помешал партнерам исполнить искусственное положение вне игры. Реабилитировался в конце, оформив две голевые передачи.
Роман Нойштедтер, Андрей Семенов - 4
Центральная оборона сыграла в матче неплохо, но далеко от идеала. После многочисленных подач с флангов Нойшетдтер и Семенов выигрывали много борьбы и всячески упрощали жизнь своему голкиперу. Но без позиционных ошибок не обошлось. В эпизоде с ударом Янкто в перекладину защитники не успели занять свои места - Семенов оказался вне эпизода, потому что ушел направо, а Нойштедтер не успел помешать игроку соперников.
Марио Фернандес - 4
Типичный рабочий матч Фернандеса, в котором было много обострений и подыгрыша. Результативными действиями русский бразилец не отметился, но был чрезвычайно полезен. В первом тайме здорово работал именно правый фланг, в чем немаловажная заслуга защитника московского ЦСКА.
Юрий Газинский - 3.5
Автор голевой передачи. Неплохо искал пространство, но в разрушении был неидеален. Испытывал огромные трудности в середине второго тайма, когда чехи усилили давление, и едва ли справлялся со своими обязанностями.
Денис Черышев - 3.5
Не самый лучший матч Дениса. Много отрабатывал сзади, боролся в середине поля, а вот в плане обострений получалось много хуже.
Черышева подозревают в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной?
Александр Ерохин - 5
Наравне с Ионовым лучший игрок матча. Особенно мощно провел первый тайм - после перерыва все-таки начал ошибаться, видимо, сказывалась усталость. Здорово искал возможности для того, чтобы обострить. Сделал пас на Заболотного, после которого нападающий заработал пенальти. Выводил форварда "Зенита" на ворота еще раз, но сменщик Дзюбы не успел воспользоваться моментом. Во втором тайме сам отметился взятием ворот.
Далер Кузяев - 4
Был очень полезен в разрушении и с мячом работал качественно. До уровня Ерохина у Далера подняться не получилось, но Кузяев во втором матче подряд доказал, что он должен входить в основной состав сборной России.
Алексей Ионов - 5
После отличного рывка забил первый гол этого матча и первый гол в своей карьере за сборную. Чуть позже реализовал пенальти. Работал с бешеным желанием - много прессинговал, помогал сзади и вообще делал достаточно черновой работы. Видимо, сказалось и место проведения матча. На старте сезона Алексей блистает не только в "Ростове".
Антон Заболотный - 4.5
И без Дзюбы, оказывается, можно жить. Забил гол, заработал пенальти, скидывал мячи на партнеров и успешно боролся впереди. Отлично воспользовался своим шансом показать себя на глазах Станислава Черчесова. Прямо сейчас у нас есть два силовых форварда в отличной форме.
Роман Зобнин - 4.
Упустил момент, когда забивали наши противники, - голевая передача шла из зоны Романа. Слабо помог Газинскому в опорной зоне, не сразу вошел в игру, но вот его предголевая и роскошный финт изменили все впечатление.
Игорь Смольников - 3.5
На уровень Марио не поднялся, но и песни не испортил. Единственное классное действие, которое запомнилось, - сброс мяча после заброса от Камболова. Все-таки по такой игре, где у наших столь много получалось, ставить за это высокую оценку нельзя.
Артем Дзюба: после чемпионата мира сборную стали уважать
Дмитрий Полоз - 4
Сделал то, зачем вышел, - забил мяч. Но в нескольких других эпизодах сыграл не лучшим образом. Упустил вернейший момент на последних минутах встречи, когда снаряд нападающему "Рубина" сбрасывал Смольников.
Дмитрий Стоцкий - без оценки
Дебют за сборную полноценным не получился. Стоцкий один раз выиграл борьбу у своего углового флажка и организовал неплохой прорыв по левому флангу. Для оценки этого явно недостаточно.
Руслан Камболов - без оценки
Оформил по-настоящему классную передачу на Смольникова, после чего должен был забивать Полоз. Показать что-то просто не успел.
Егор Сорокин - без оценки
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Российская газета"
"Бизнес Онлайн"
Также читайте:
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать?
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Алексей Ионов: в матче с Чехией чувствовались родные стены
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео)
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео)
Константин Рауш: пять голов забили, были еще шансы (видео)
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео)
Денис Черышев - о допинге: ничего плохого, нелегального я не делал (видео)
Юрий Газинский: после Чемпионата мира мы больше раскрепостились
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.