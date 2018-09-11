Сергей Анохин: хорошо, что у Дзюбы есть достойная замена в лице Ионова и Заболотного

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Чехией (5:1).
"Я матч смотрел как раз на стадионе. Многие люди впервые вышли в составе сборной, и это радует. Видим, что у нас есть достойный резерв. У ребят запредельная мотивация, победный настрой. Приятно, что за сборную стало престижно играть. Назло всем скептикам мы понимаем, что у нас есть команда, хороший футбол и, главное, — зритель. Стадион был переполнен, 12-й игрок очень помогал. Огромное спасибо ростовчанам и всем тем, кто пришел сегодня на стадион. Прекрасная арена, наследие чемпионата мира. Верю, что дальше у нашей сборной все будет так же хорошо.
Стоит ли Артему Дзюбе переживать? Хорошо, что у нас появилась конкуренция! Безусловно, Дзюба нынешний лидер команды. Специально ради него люди приходят на стадионы. У него огромное количество болельщиков. Надеюсь, в России даже больше, чем у Роналду и Месси. Хорошо, что у него есть достойная замена в лице Алексея Ионова и Антона Заболотного", - цитирует Анохина Sport24.
"Я матч смотрел как раз на стадионе. Многие люди впервые вышли в составе сборной, и это радует. Видим, что у нас есть достойный резерв. У ребят запредельная мотивация, победный настрой. Приятно, что за сборную стало престижно играть. Назло всем скептикам мы понимаем, что у нас есть команда, хороший футбол и, главное, — зритель. Стадион был переполнен, 12-й игрок очень помогал. Огромное спасибо ростовчанам и всем тем, кто пришел сегодня на стадион. Прекрасная арена, наследие чемпионата мира. Верю, что дальше у нашей сборной все будет так же хорошо.
Стоит ли Артему Дзюбе переживать? Хорошо, что у нас появилась конкуренция! Безусловно, Дзюба нынешний лидер команды. Специально ради него люди приходят на стадионы. У него огромное количество болельщиков. Надеюсь, в России даже больше, чем у Роналду и Месси. Хорошо, что у него есть достойная замена в лице Алексея Ионова и Антона Заболотного", - цитирует Анохина Sport24.
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