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"Анжи" подпишет 17-летнего воспитанника "ПСЖ"

По информации Чемпионата, "Анжи" в ближайшее время подпишет контракт с воспитанником "ПСЖ".

Речь идет о 17-летнем грузинском футболисте Николозе Кутателадзе. Он находится в расположении "Анжи" около недели и провёл половину тайма во вчерашнем товарищеском матче со "Строгино".

"Анжи" ждёт подтверждения УЕФА, чтобы заявить Кутателадзе на сезон. Николоз играет на позиции левого нападающего.

Чемпионат
Теги: Анжи ПСЖ
Сегодня, 14:27
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:36) #
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online

Так он свободный агент вроде. Да и 17 лет,сколько он может стоить там.!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
а говорят денег нет, с чемпионата хотят сняться...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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