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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Анжи" подпишет 17-летнего воспитанника "ПСЖ"
По информации Чемпионата, "Анжи" в ближайшее время подпишет контракт с воспитанником "ПСЖ".
Речь идет о 17-летнем грузинском футболисте Николозе Кутателадзе. Он находится в расположении "Анжи" около недели и провёл половину тайма во вчерашнем товарищеском матче со "Строгино".
"Анжи" ждёт подтверждения УЕФА, чтобы заявить Кутателадзе на сезон. Николоз играет на позиции левого нападающего.
Чемпионат
Речь идет о 17-летнем грузинском футболисте Николозе Кутателадзе. Он находится в расположении "Анжи" около недели и провёл половину тайма во вчерашнем товарищеском матче со "Строгино".
"Анжи" ждёт подтверждения УЕФА, чтобы заявить Кутателадзе на сезон. Николоз играет на позиции левого нападающего.
Чемпионат
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