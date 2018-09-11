"Анжи" подпишет 17-летнего воспитанника "ПСЖ"

По информации Чемпионата, "Анжи" в ближайшее время подпишет контракт с воспитанником "ПСЖ".Речь идет о 17-летнем грузинском футболисте Николозе Кутателадзе. Он находится в расположении "Анжи" около недели и провёл половину тайма во вчерашнем товарищеском матче со "Строгино"."Анжи" ждёт подтверждения УЕФА, чтобы заявить Кутателадзе на сезон. Николоз играет на позиции левого нападающего.