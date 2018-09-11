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Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал расследование Испанского антидопингового агентства в отношении хавбека сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева.

"Эта чушь даже обсуждения не стоит.

Никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема закончится", – сказал министр.

Ранее WADA подтвердила, что ведется расследование в отношении игрока.

Р-Спорт
Теги: Черышев
Сегодня, 15:15
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№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:10) #
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Мудко-2 в действии.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот так просто одной фразой Паша "Колобок" дезавуировал пресловутую ВАДА...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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