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Олег Терехин: Акинфеев – номер один, но Лунев за ним тянется

Бывший форвард сборной России Олег Терехин поделился мнением о товарищеской игре, где национальная команда встречалась с Чехией (5:1).

"С Чехией играли товарищеский матч, а в официальных все совсем по-другому. Главное, что наша команда провела отличный матч, и болельщики остались довольны. Сборная сохранила кураж с чемпионата мира: ребята хотят побеждать, и у них все получается. Черчесов правильно делает, что дает шансы и потихонечку вводит в состав свежую кровь. Я считаю, все идет по плану. Рауш сыграл весь матч, и Лунев – неплохой вратарь. Да несколько помарок допустил, но и в Турции выручил, и с Чехией потащил. Конечно, Акинфеев – номер один, но все равно Лунев за ним тянется", - цитирует Терехина "Евро-Футбол".
Теги: Терехин Акинфеев Лунев Сборная России
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лунёв не за кем не тянется - он и так хороший вратарь.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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