Новости партнеров

РФС поблагодарил Ростовскую область за организацию матча Россия - Чехия

РФС по итогам товарищеского матча между сборными России и Чехии поблагодарил Ростовскую область за организацию мероприятия. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Матч прошел отлично, на высоком уровне. РФС поблагодарил Ростовскую область за проведенный матч", - сказал Гуськов.
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 19:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.