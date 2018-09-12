Массимо Каррера расстроился из-за срыва трансфера Терри

Российский журналист Василий Конов рассказал, как отреагировал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на срыв трансфера защитника Джона Терри."Встретился сейчас случайно с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился. Массимо ответил, что «конечно расстроился, такой игрок!» На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся", — написал Конов в своем телеграм-канале.