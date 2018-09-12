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Массимо Каррера расстроился из-за срыва трансфера Терри

Российский журналист Василий Конов рассказал, как отреагировал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на срыв трансфера защитника Джона Терри.

"Встретился сейчас случайно с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился. Массимо ответил, что «конечно расстроился, такой игрок!» На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся", — написал Конов в своем телеграм-канале.
Теги: Каррера Терри Спартак
Вчера, 21:29
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16
(1)
№16 Написал: trent (Вчера, 23:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
отказался и куй с ним...
двигаемся дальше...через месяц Кутепов вернётся и станет легче...
Вперёд Спартак Москва!


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№15 Написал: СуперШтангист (Вчера, 22:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Карреру - жаль, а вот недоумков, навроде Борзыкиных, Рабинеров, и Егоровых - нисколько.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№14 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 22:36) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: SPV 77
Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Thriller
Thriller

как тебя переход Ерёмы торкнул, ослик smirk
каждый день об одном и том же ржёшь..

интересен даже не сам переход, а то как вы быстро переобулись в прыжке и из наркомана еременко сразу превратился в крутого игрока. Хотя лично я с самого начала был за то, чтобы выгнать его из ЦСКА за то его косяк, наркота это намного хуже допинга, им вообще по-хорошему менты должны были заняться

А для Дзагоева наркота как то по другому определяется?

а Аланчика кто-то поймал что ли с наркотой? нет! А не пойман-не вор! smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 22:16) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Thriller
Thriller

как тебя переход Ерёмы торкнул, ослик smirk
каждый день об одном и том же ржёшь..

интересен даже не сам переход, а то как вы быстро переобулись в прыжке и из наркомана еременко сразу превратился в крутого игрока. Хотя лично я с самого начала был за то, чтобы выгнать его из ЦСКА за то его косяк, наркота это намного хуже допинга, им вообще по-хорошему менты должны были заняться

А для Дзагоева наркота как то по другому определяется?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: пушкин спб (Вчера, 22:10) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Kolpino2

Да они ничего не потеряли, просто этого не понимают. Мы можем глумиться над ними сколько хочешь, но судьба оберегла их от этого неверного шага. Большой клуб не может решать задачи за счет таких трансферов, ибо по-любому это кот в мешке, да на 9 месяцев, и потом все равно искать. А так перебьются Бокетой, до зимы, и молодых проверят. Пользы в разы больше.
Конечно, это я разложил для нормальных клубов, а как поступят свиньи, даже они не знают, свинячья душа потёмки даже для них.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:04) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Каррера понял что это за говноклуб!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 21:57) #
  • -3
  •  (9)

пушкин,
Не в том дело. Контракт предлагался всего на 9 месяцев. На 9! Кому такие контракты предлагают?!
Догадываешься? Терри предложили выносить для Спартака Черенкова. И за это деньги - 2 млн. ЕВРО. Но потом выяснилось, что может родиться двойня Бубнов-Рейнгольд. А тут и кесарево и никаких денег.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:55) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: V.o.r.o.n
интересен даже не сам переход, а то как вы быстро переобулись в прыжке

опа, вроде другому писал или адвокат подключился или "брат по оружию" ? smirk
так вот, мне пофиг на Ерёму! Будет играть нормально - хорошо, не будет, значит очередной косяк трансферной службы..
И усё, более ни-че-го! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 21:54) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко карьеру
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:49) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Терри мог уговорить только Асхабадзе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: пушкин спб (Вчера, 21:49) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понять его можно,с приходом Терри и к спартаку возможно изменилось бы отношение. А так, он опять остался один на один со свиньями, со своими "Воинами", и руководством, видящим в нём лишь 10%. Приход Терри, являл своей задачей, выход спартака из репутационного дна, а получилось наоборот, он глубже увяз, и остался без защитника.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 21:43) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Thriller
Thriller

как тебя переход Ерёмы торкнул, ослик smirk
каждый день об одном и том же ржёшь..

интересен даже не сам переход, а то как вы быстро переобулись в прыжке и из наркомана еременко сразу превратился в крутого игрока. Хотя лично я с самого начала был за то, чтобы выгнать его из ЦСКА за то его косяк, наркота это намного хуже допинга, им вообще по-хорошему менты должны были заняться
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Вчера, 21:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Если бы сильно расстроился,то не улыбался бы потом. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 21:41) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Thriller
Thriller

как тебя переход Ерёмы торкнул, ослик smirk
каждый день об одном и том же ржёшь..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 21:36) #
  • +2
  •  (8)
online

нужно было в ЛЧ выходить, тогда бы и с терри было бы легче добазарится и промеса сохранить, а так...но за ЛЧ и 30 лямов конечно спасибо, поистине царский подарок для ЦСКА smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Вчера, 21:34) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не плачь, итальяшка. Ща казах впарит Федуну третьего брата Ерёменко и все будут рады laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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