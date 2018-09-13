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Андрей Панюков: "Уралу" нужно повысить реализацию - тогда будем бороться за пятерку

Форвард "Урала" Андрей Панюков оценил перспективы команды в сезоне.

"У нас очень много моментов в каждой игре. Но реализация очень слабая. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не фартит.

Но самое главное, что моменты создаются. Если есть моменты – значит, будут голы. Я рад быть с "Уралом".

Нам нужно забивать свои моменты - тогда будем бороться за пятерку. Это возможно при нормальной реализации голевых возможностей", - цитируют Панюкова "Известия"
Теги: Урал Панюков
Сегодня, 11:09
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