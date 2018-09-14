Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока за июль и август

На официальном сайте "Уфы" завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в июле и августе.Победу в голосовании одержал голкипер Александр Беленов, который набрал 32,2% общих голосов.Второе место в опросе занял нигерийский нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун – 15,7% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков июля-августа хорватский легионер уфимцев Иван Пауревич, набрав 13,2% от общего количества голосов.