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Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока за июль и август

На официальном сайте "Уфы" завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в июле и августе.

Победу в голосовании одержал голкипер Александр Беленов, который набрал 32,2% общих голосов.

Второе место в опросе занял нигерийский нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун – 15,7% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков июля-августа хорватский легионер уфимцев Иван Пауревич, набрав 13,2% от общего количества голосов.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа Беленов Игбун Пауревич
Сегодня, 14:56
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