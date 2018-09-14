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В связи с выступлением ЦСКА в Лиге чемпионов перенесены три матча РПЛ с участием "Оренбурга"

В связи с участием ЦСКА в Лиге чемпионов перенесены три матча "Оренбурга", сообщает официальный сайт оренбургского клуба.

Матч 9-го тура российской Премьер-Лиги "Оренбург" — ЦСКА, который изначально был запланирован на 29 сентября, перенесен на день раньше и состоится в пятницу, 28 сентября. Это связано с тем, что на 2 октября у ЦСКА запланирован домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реал".

Помимо матча с ЦСКА, перенесена и еще одна игра "Оренбурга" в РПЛ. Гостевая встреча 8-го тура с "Ахматом" состоится не 23 сентября, а на день раньше. Между матчами против "Ахмата" и ЦСКА оренбургскому клубу предстоит сыграть в Кубке России — выездная игра 1/16 финала против барнаульского "Динамо" состоится 25 сентября, а не 26-го, как планировалось ранее.
Теги: ЦСКА Оренбург
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: maratkartuzov (Сегодня, 18:16) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
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