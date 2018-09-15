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Рашид Рахимов: календарь меня не волнует. Главное - привести команду к оптимальному состоянию

Новый главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил, что ему неважно против кого играть в первом матче после назначения.

"Если честно, я не сильно задумывался о календаре. Он уже составлен, выбирать не приходится. Больше волнует то, в каком состоянии сейчас находится наша команда, а вопрос "против кого играть" отходит на второй план.

Независимо от результата моего первого матча, мы продолжим стремиться к лучшей игре, этот процесс ведь занимает не одну и не две недели. Определимся с тем, что хотим показывать на поле, и шаг за шагом станем двигаться в этом направлении", - цитирует специалиста СЭ.
Теги: Рахимов Спартак Ахмат
Сегодня, 08:31
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