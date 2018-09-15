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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Семак: я не идеальный. Все мы по-своему говнюки
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что для чемпионата России очень сложно найти игрока, который бы находился в расцвете сил и согласился на переход на нормальных условиях.
- В публичном пространстве вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на вас цитату из Юргена Клоппа: "Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк". Вы согласны с этим тезисом?
– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в "Ливерпуль" практически любого футболиста, - сказал Семак. - У нас нет такой возможности. Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.
Если ты понимаешь, что сможешь работать с таким человеком, сможешь найти с ним контакт, то почему нет. Гарантий никто никогда не даст, что даже с суперфутболистом не возникнет никогда конфликта. Для нашего чемпионата очень сложно найти игрока, который в расцвете сил согласится на переход на нормальных условиях.
Фонтанка
- В публичном пространстве вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на вас цитату из Юргена Клоппа: "Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк". Вы согласны с этим тезисом?
– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в "Ливерпуль" практически любого футболиста, - сказал Семак. - У нас нет такой возможности. Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.
Если ты понимаешь, что сможешь работать с таким человеком, сможешь найти с ним контакт, то почему нет. Гарантий никто никогда не даст, что даже с суперфутболистом не возникнет никогда конфликта. Для нашего чемпионата очень сложно найти игрока, который в расцвете сил согласится на переход на нормальных условиях.
Фонтанка
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