Семак: я не идеальный. Все мы по-своему говнюки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что для чемпионата России очень сложно найти игрока, который бы находился в расцвете сил и согласился на переход на нормальных условиях.– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в "Ливерпуль" практически любого футболиста, - сказал Семак. - У нас нет такой возможности. Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.Если ты понимаешь, что сможешь работать с таким человеком, сможешь найти с ним контакт, то почему нет. Гарантий никто никогда не даст, что даже с суперфутболистом не возникнет никогда конфликта. Для нашего чемпионата очень сложно найти игрока, который в расцвете сил согласится на переход на нормальных условиях.