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Семак: я не идеальный. Все мы по-своему говнюки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что для чемпионата России очень сложно найти игрока, который бы находился в расцвете сил и согласился на переход на нормальных условиях.

- В публичном пространстве вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на вас цитату из Юргена Клоппа: "Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк". Вы согласны с этим тезисом?

– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в "Ливерпуль" практически любого футболиста, - сказал Семак. - У нас нет такой возможности. Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.

Если ты понимаешь, что сможешь работать с таким человеком, сможешь найти с ним контакт, то почему нет. Гарантий никто никогда не даст, что даже с суперфутболистом не возникнет никогда конфликта. Для нашего чемпионата очень сложно найти игрока, который в расцвете сил согласится на переход на нормальных условиях.

Фонтанка
Теги: Семак Клопп Зенит
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все мы по-своему говнюки в какой-то степени.
Не все, Сергей. Ты точно к ним не относишься. Ты уже больше десятка лет не играешь за родной клуб, а твою фамилию до сих пор скандируют. Говнюк такого бы не заслужил.


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Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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