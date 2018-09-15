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Иванович: ожидаю очень упорного матча с "Оренбургом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче с "Оренбургом".

"Это уже будет четвертая в этом сезоне игра для нас на синтетике. Хорошо, что последняя. Но у нас есть все условия, чтобы серьезно подготовиться к матчу с "Оренбургом". Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере.

"Оренбург" вышел в Премьер-Лигу, набрал хороший ход и наверняка не хочет останавливаться. Так что будет очень тяжелый матч", — цитирует Ивановича Sport24.
Теги: Зенит Оренбург Иванович
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
1. Ха.
2. ХаХа.
3. ХаХаХа.


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