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«Зенит» победил в «Эль-Газико». Ерохина не остановить
«Зенит» продолжил возглавлять таблицу чемпионата России после выезда к главной выскочке старта сезона. Александр Ерохин продолжает играть новую для себя роль лидера, а «Оренбург» впервые за без четырёх дней год проигрывает дома.
Возвращение Шатова, явление Деспота
«Оренбург» отлично стартовал, но Владимир Федотов не успокоился, попав в оптимальный вариант состава, а продолжил поиски. Сегодня не вышло. Разрывавший правую бровку на старте чемпионата Сутормин отправился в полузащиту, причём на левый фланг, где в неуютной обстановке был незаметен.
Главной неожиданностью стало появление в составе хозяев настоящего Деспота. Козлов поразил своей активностью в первых турах, но сегодня почему-то остался в запасе. Да, Андрея не хватает на весь матч, но активное начало с доминирующим Козловым – фишка домашних матчей «Оренбурга». Так начинались игры с «Локомотивом» и «Краснодаром». Да, забили только «Краснодару», но от «Локомотива» в начале по крайней мере не пропустили, в отличие от сегодняшней встречи. Вышел Козлов лишь на 15 минут.
В составе «Зенита» больших сюрпризов не было, однако расстановка удивила даже твиттер клуба. И если то, что пару Паредесу в центре составит Кузяев, а не Ерохин, было ясно, то выход Шатова на правый фланг удивил. Увы, главное, что можно сказать о сегодняшней игре Олега – её завершение в сопровождении врача. Организовывать возвращение подверженного травмам игрока на синтетике были рискованно – надеюсь, жалеть об этом Семаку не придётся и всё дело просто в усталости.
Ерохин опять делает результат
Когда игроки «Ростова» массово потянулись в «Зенит», переход Ерохина в Петербурге особо не приветствовали. В отличие от того же Полоза, Александра все считали средним игроком. Очередным паспортистом, который толком не пригодится «Зениту», по типу Оздоева. Ерохина уважают все тренеры, с которыми он работал в последнее время – от Манчини до Черчесова. Все они видели в Ерохине качества, благодаря которым он достоин играть в основе. Но только сейчас их увидели и простые болельщики.
Прошлый сезон Александр завершил покером в ворота «СКА-Хабаровск», затем помог сборной в плей-офф чемпионата мира, а в текущем сезоне принёс победу в Казани, двумя голевыми передачами помог в игре с «Уралом», был одним из лидеров сборной в сентябрьских матчах, при этом забил Чехии, а сегодня оформил классный разноплановый дубль.
Я не делаю акцент на статистике голов, всё-таки она будет притянута за уши из-за того матча с Хабаровском (с мая Александр забил уже 8 при 3 голевых передачах). Но даже если убрать тот покер, ценность каждого результативного действия нужно умножать, потому что свои мяч Ерохин забивает на фоне отсутствия предсезонки, травмы, титанического объёма работы и постоянной смены позиций и ролей, многие из которых никак не предрасполагают к результативным подвигам. Взять хотя бы сегодняшнюю – левый полузащитник в схеме 4-4-2.
Смольников вернул свой 2015-й
Удивил и ещё один российский игрок «Зенита». К подвигам Дзюбы мы привыкли, Шатов пока не в форме, Кузяев держит свой уровень, Набиуллин – не может повысить свой (стрёмно, когда тебя за полчаса до конца меняет 35-летний ветеран с другого фланга). Так что речь пойдёт об Игоре Смольникове.
Да, в 1 тайме он допускал просчёты в защите, но сегодня Игорь совершил столько рывков, что запомнились в первую очередь они. Особенно в добавленное время, когда Дзюба почему-то не покатил ему на ход. Да и когда покатил, выглядело очень круто. Конечно, КПД просто так не появится, но у Смольникова и с объёмом уже давно есть проблемы. Сегодня же Игорь постоянно получал мяч на скорости и потому не делал своих неповторимых навесов, а обострял ситуацию. Такого двужильного Смольникова я не видел года 3.
Маркизио дебютировал
Джон Терри к нам не поехал, потому приписывать цитаты типа «вся моя предыдущая карьера была лишь трамплином перед поездкой в Оренбург» будут приписывать Клаудио Маркизио. Итальянец провёл на поле 20 минут и с мячом пересекался редко. По сути, запомнились только 2 эпизода – перехват на чужой половине и пас на Шатова в одно касание, в остальном Клаудио выполнял функции, с которыми справился бы и средний футболист. Но феерии от хавбека и не требовалось: команда уверенно удержала победный счёт, значит он всё сделал правильно.
Фролова всё-таки не в сборную?
Позиция третьего вратаря сборной никогда не даст нам покоя: в команде уже нет Габулова, зато появился Шунин, в то время как тащер «Оренбурга» в команду вызван не был. Куча сэйвов Фролова позволила болельщикам забыть его ошибку в матче со «Спартаком», но после сегодняшнего заброса мяча в свои ворота вспомнить придётся. И это кстати аргумент для красно-белых сторонников теории заговора – Фролов подарил гол и спартаковцам, и зенитовцам. Последовательно, без пристрастий.
Железная логика
Но не упомянуть об истории взаимоотношений соперников в качестве итога не получится хотя бы потому, что 2 года назад оренбургский «Газовик» был вынужден менять название, чтобы играть в премьер-лиге. Правда, непонятно, что это переименование изменило – ну примерно как с милицией и полицией.
Ни на что не намекая, просто факты. Да, бывают такие неудобные соперники в российском футболе: к примеру, вчера «Уфа» снова проиграла ЦСКА, не имея в истории ни одной победы над «армейцами» и петербуржцами. «Оренбургу» тоже нужно прибавлять в играх с лидерами, пока справляться получается лишь со вторым «Зенитом». Причём так же стабильно, как не справляться с первым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Возвращение Шатова, явление Деспота
«Оренбург» отлично стартовал, но Владимир Федотов не успокоился, попав в оптимальный вариант состава, а продолжил поиски. Сегодня не вышло. Разрывавший правую бровку на старте чемпионата Сутормин отправился в полузащиту, причём на левый фланг, где в неуютной обстановке был незаметен.
Стартовый состав #ФКОренбург на матч #ОренбургЗенит pic.twitter.com/JwK8zR7pNT— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 16, 2018
Главной неожиданностью стало появление в составе хозяев настоящего Деспота. Козлов поразил своей активностью в первых турах, но сегодня почему-то остался в запасе. Да, Андрея не хватает на весь матч, но активное начало с доминирующим Козловым – фишка домашних матчей «Оренбурга». Так начинались игры с «Локомотивом» и «Краснодаром». Да, забили только «Краснодару», но от «Локомотива» в начале по крайней мере не пропустили, в отличие от сегодняшней встречи. Вышел Козлов лишь на 15 минут.
Четкое сокращение фамилии у нового нападающего Оренбурга) pic.twitter.com/udC6r5P9YD— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) September 16, 2018
В составе «Зенита» больших сюрпризов не было, однако расстановка удивила даже твиттер клуба. И если то, что пару Паредесу в центре составит Кузяев, а не Ерохин, было ясно, то выход Шатова на правый фланг удивил. Увы, главное, что можно сказать о сегодняшней игре Олега – её завершение в сопровождении врача. Организовывать возвращение подверженного травмам игрока на синтетике были рискованно – надеюсь, жалеть об этом Семаку не придётся и всё дело просто в усталости.
Ерохин опять делает результат
Когда игроки «Ростова» массово потянулись в «Зенит», переход Ерохина в Петербурге особо не приветствовали. В отличие от того же Полоза, Александра все считали средним игроком. Очередным паспортистом, который толком не пригодится «Зениту», по типу Оздоева. Ерохина уважают все тренеры, с которыми он работал в последнее время – от Манчини до Черчесова. Все они видели в Ерохине качества, благодаря которым он достоин играть в основе. Но только сейчас их увидели и простые болельщики.
Прошлый сезон Александр завершил покером в ворота «СКА-Хабаровск», затем помог сборной в плей-офф чемпионата мира, а в текущем сезоне принёс победу в Казани, двумя голевыми передачами помог в игре с «Уралом», был одним из лидеров сборной в сентябрьских матчах, при этом забил Чехии, а сегодня оформил классный разноплановый дубль.
Я не делаю акцент на статистике голов, всё-таки она будет притянута за уши из-за того матча с Хабаровском (с мая Александр забил уже 8 при 3 голевых передачах). Но даже если убрать тот покер, ценность каждого результативного действия нужно умножать, потому что свои мяч Ерохин забивает на фоне отсутствия предсезонки, травмы, титанического объёма работы и постоянной смены позиций и ролей, многие из которых никак не предрасполагают к результативным подвигам. Взять хотя бы сегодняшнюю – левый полузащитник в схеме 4-4-2.
Фото: твиттер «Зенита»
Смольников вернул свой 2015-й
Удивил и ещё один российский игрок «Зенита». К подвигам Дзюбы мы привыкли, Шатов пока не в форме, Кузяев держит свой уровень, Набиуллин – не может повысить свой (стрёмно, когда тебя за полчаса до конца меняет 35-летний ветеран с другого фланга). Так что речь пойдёт об Игоре Смольникове.
Да, в 1 тайме он допускал просчёты в защите, но сегодня Игорь совершил столько рывков, что запомнились в первую очередь они. Особенно в добавленное время, когда Дзюба почему-то не покатил ему на ход. Да и когда покатил, выглядело очень круто. Конечно, КПД просто так не появится, но у Смольникова и с объёмом уже давно есть проблемы. Сегодня же Игорь постоянно получал мяч на скорости и потому не делал своих неповторимых навесов, а обострял ситуацию. Такого двужильного Смольникова я не видел года 3.
Маркизио дебютировал
Джон Терри к нам не поехал, потому приписывать цитаты типа «вся моя предыдущая карьера была лишь трамплином перед поездкой в Оренбург» будут приписывать Клаудио Маркизио. Итальянец провёл на поле 20 минут и с мячом пересекался редко. По сути, запомнились только 2 эпизода – перехват на чужой половине и пас на Шатова в одно касание, в остальном Клаудио выполнял функции, с которыми справился бы и средний футболист. Но феерии от хавбека и не требовалось: команда уверенно удержала победный счёт, значит он всё сделал правильно.
20 лет в Ювентусе были трамплином перед дебютом за Зенит в Оренбурге. Спасибо всем кто поддерживал меня все эти годы. Я счастлив. Клаудио Маркизио (с.)— #ВГИК (@vgikofficial) September 16, 2018
Фролова всё-таки не в сборную?
Позиция третьего вратаря сборной никогда не даст нам покоя: в команде уже нет Габулова, зато появился Шунин, в то время как тащер «Оренбурга» в команду вызван не был. Куча сэйвов Фролова позволила болельщикам забыть его ошибку в матче со «Спартаком», но после сегодняшнего заброса мяча в свои ворота вспомнить придётся. И это кстати аргумент для красно-белых сторонников теории заговора – Фролов подарил гол и спартаковцам, и зенитовцам. Последовательно, без пристрастий.
Железная логика
Но не упомянуть об истории взаимоотношений соперников в качестве итога не получится хотя бы потому, что 2 года назад оренбургский «Газовик» был вынужден менять название, чтобы играть в премьер-лиге. Правда, непонятно, что это переименование изменило – ну примерно как с милицией и полицией.
Ни на что не намекая, просто факты. Да, бывают такие неудобные соперники в российском футболе: к примеру, вчера «Уфа» снова проиграла ЦСКА, не имея в истории ни одной победы над «армейцами» и петербуржцами. «Оренбургу» тоже нужно прибавлять в играх с лидерами, пока справляться получается лишь со вторым «Зенитом». Причём так же стабильно, как не справляться с первым.
Скрин: wildstat.ru
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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