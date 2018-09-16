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«Зенит» победил в «Эль-Газико». Ерохина не остановить

«Зенит» продолжил возглавлять таблицу чемпионата России после выезда к главной выскочке старта сезона. Александр Ерохин продолжает играть новую для себя роль лидера, а «Оренбург» впервые за без четырёх дней год проигрывает дома.

Возвращение Шатова, явление Деспота

«Оренбург» отлично стартовал, но Владимир Федотов не успокоился, попав в оптимальный вариант состава, а продолжил поиски. Сегодня не вышло. Разрывавший правую бровку на старте чемпионата Сутормин отправился в полузащиту, причём на левый фланг, где в неуютной обстановке был незаметен.



Главной неожиданностью стало появление в составе хозяев настоящего Деспота. Козлов поразил своей активностью в первых турах, но сегодня почему-то остался в запасе. Да, Андрея не хватает на весь матч, но активное начало с доминирующим Козловым – фишка домашних матчей «Оренбурга». Так начинались игры с «Локомотивом» и «Краснодаром». Да, забили только «Краснодару», но от «Локомотива» в начале по крайней мере не пропустили, в отличие от сегодняшней встречи. Вышел Козлов лишь на 15 минут.



В составе «Зенита» больших сюрпризов не было, однако расстановка удивила даже твиттер клуба. И если то, что пару Паредесу в центре составит Кузяев, а не Ерохин, было ясно, то выход Шатова на правый фланг удивил. Увы, главное, что можно сказать о сегодняшней игре Олега – её завершение в сопровождении врача. Организовывать возвращение подверженного травмам игрока на синтетике были рискованно – надеюсь, жалеть об этом Семаку не придётся и всё дело просто в усталости.

Ерохин опять делает результат

Когда игроки «Ростова» массово потянулись в «Зенит», переход Ерохина в Петербурге особо не приветствовали. В отличие от того же Полоза, Александра все считали средним игроком. Очередным паспортистом, который толком не пригодится «Зениту», по типу Оздоева. Ерохина уважают все тренеры, с которыми он работал в последнее время – от Манчини до Черчесова. Все они видели в Ерохине качества, благодаря которым он достоин играть в основе. Но только сейчас их увидели и простые болельщики.

Прошлый сезон Александр завершил покером в ворота «СКА-Хабаровск», затем помог сборной в плей-офф чемпионата мира, а в текущем сезоне принёс победу в Казани, двумя голевыми передачами помог в игре с «Уралом», был одним из лидеров сборной в сентябрьских матчах, при этом забил Чехии, а сегодня оформил классный разноплановый дубль.

Я не делаю акцент на статистике голов, всё-таки она будет притянута за уши из-за того матча с Хабаровском (с мая Александр забил уже 8 при 3 голевых передачах). Но даже если убрать тот покер, ценность каждого результативного действия нужно умножать, потому что свои мяч Ерохин забивает на фоне отсутствия предсезонки, травмы, титанического объёма работы и постоянной смены позиций и ролей, многие из которых никак не предрасполагают к результативным подвигам. Взять хотя бы сегодняшнюю – левый полузащитник в схеме 4-4-2.


Фото: твиттер «Зенита»


Смольников вернул свой 2015-й

Удивил и ещё один российский игрок «Зенита». К подвигам Дзюбы мы привыкли, Шатов пока не в форме, Кузяев держит свой уровень, Набиуллин – не может повысить свой (стрёмно, когда тебя за полчаса до конца меняет 35-летний ветеран с другого фланга). Так что речь пойдёт об Игоре Смольникове.

Да, в 1 тайме он допускал просчёты в защите, но сегодня Игорь совершил столько рывков, что запомнились в первую очередь они. Особенно в добавленное время, когда Дзюба почему-то не покатил ему на ход. Да и когда покатил, выглядело очень круто. Конечно, КПД просто так не появится, но у Смольникова и с объёмом уже давно есть проблемы. Сегодня же Игорь постоянно получал мяч на скорости и потому не делал своих неповторимых навесов, а обострял ситуацию. Такого двужильного Смольникова я не видел года 3.

Маркизио дебютировал

Джон Терри к нам не поехал, потому приписывать цитаты типа «вся моя предыдущая карьера была лишь трамплином перед поездкой в Оренбург» будут приписывать Клаудио Маркизио. Итальянец провёл на поле 20 минут и с мячом пересекался редко. По сути, запомнились только 2 эпизода – перехват на чужой половине и пас на Шатова в одно касание, в остальном Клаудио выполнял функции, с которыми справился бы и средний футболист. Но феерии от хавбека и не требовалось: команда уверенно удержала победный счёт, значит он всё сделал правильно.



Фролова всё-таки не в сборную?

Позиция третьего вратаря сборной никогда не даст нам покоя: в команде уже нет Габулова, зато появился Шунин, в то время как тащер «Оренбурга» в команду вызван не был. Куча сэйвов Фролова позволила болельщикам забыть его ошибку в матче со «Спартаком», но после сегодняшнего заброса мяча в свои ворота вспомнить придётся. И это кстати аргумент для красно-белых сторонников теории заговора – Фролов подарил гол и спартаковцам, и зенитовцам. Последовательно, без пристрастий.

Железная логика

Но не упомянуть об истории взаимоотношений соперников в качестве итога не получится хотя бы потому, что 2 года назад оренбургский «Газовик» был вынужден менять название, чтобы играть в премьер-лиге. Правда, непонятно, что это переименование изменило – ну примерно как с милицией и полицией.



Ни на что не намекая, просто факты. Да, бывают такие неудобные соперники в российском футболе: к примеру, вчера «Уфа» снова проиграла ЦСКА, не имея в истории ни одной победы над «армейцами» и петербуржцами. «Оренбургу» тоже нужно прибавлять в играх с лидерами, пока справляться получается лишь со вторым «Зенитом». Причём так же стабильно, как не справляться с первым.

«Зенит» победил в «Эль-Газико». Ерохина не остановить

Скрин: wildstat.ru

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Оренбург Ерохин Фролов
Сегодня, 17:09
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7
(1)
№7 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vertel
Да что толку то от рывков Смольникова, если он в завершающей фазе слаб, даже прострел точный не может сделать, КПД совсем небольшой

я о том же. КПД небольшой, но при большом объёме, как сегодня, он может хоть как-то проявиться, хоть раз выйти в толк. А при обычном малом пользы точно не будет
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
[quoteТак что речь пойдёт об Игоре Смольникове.
Да, в 1 тайме он допускал просчёты в защите, но сегодня Игорь совершил столько рывков, что запомнились в первую очередь они. Особенно в добавленное время, когда Дзюба почему-то не покатил ему на ход. Да и когда покатил, выглядело очень круто. Конечно, КПД просто так не появится, но у Смольникова и с объёмом уже давно есть проблемы. Сегодня же Игорь постоянно получал мяч на скорости и потому не делал своих неповторимых навесов, а обострял ситуацию. Такого двужильного Смольникова я не видел года 3.][/quote]

Да что толку то от рывков Смольникова, если он в завершающей фазе слаб, даже прострел точный не может сделать, КПД совсем небольшой. Если бы Дзюба был топом и покатил ему, то толку всё равно не было бы, потерял бы мяч. Да и все его атакующие действия можно оценить по одному моменту- когда его вывели по краю на ворота, а он не смог сделать простую передачу на Дриусси, находящегося напротив ворот.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пока хреново у вас, вы два года в тройку попасть не можете, с самым большим бюджетом в Восточной ЕвропыПобедоносный Зенит,

Таких странных матчей будет много, как в 2007, когда Спартак выиграл оба матча у бомжей и из кубка выкинул. Нужно выигрывать в Москве и надеяться на первую пятерку
, они априори не могут ложиться под политпроект.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: trachok (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
вот по весне и посмотрим, если оренбург будет в зоне вылета, скорее всего победит в питере.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Фролов поднял бабки, брошенные как кость газпрёмом.

Вот пока вы все так думаете всё у вас будет хреново.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
что удивительного в том,что Зенит выиграл 3 игры у команды Оренбург?
Я даже больше скажу,скорее всего Зенит выиграет где-то 8 матчей из 10 следующих у Оренбурга из-за разности в классе...что тут удивительного..
Просто для интереса посмотрел.что Зенит выиграл 11 из 14 матчей у КС в премьер-лиги. Наверное КС тоже подкуплены:)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:11) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фролов поднял бабки, брошенные как кость газпрёмом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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