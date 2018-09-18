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Андрей Лексаков: Пилипчук хотел остаться в "Спартаке", но Каррера посчитал по-другому

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков поделился мыслями об экс-тренере "Спартака" Романе Пилипчуке, который сейчас работает в "Ахмате".

"Знаю точно, что футболисты "Спартака" до сих пор отлично относятся к Пилипчуку. Знаю, что и Роман хотел бы остаться. Но пусть их история с Каррерой останется их историей. Пилипчук хотел работать там, постоянно говорил об этом. Это не демарш. Он всегда с теплотой вспоминает этот клуб. Но главный тренер посчитал по-другому.

Покинуть "Спартак" решил не Пилипчук. Футболисты и часть руководства понимали, что Пилипчук — ценный работник для клуба. Полная глупость, что он хотел стать тренером "Спартака" и кого-то подсидеть", - цитирует Лексакова "Чемпионат.сом".
Теги: Пилипчук Спартак Каррера
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