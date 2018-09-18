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Арбитры РПЛ приняли решение давать пенальти за "наступы"

Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно приняли решение назначать пенальти за "наступы" в штрафной площади, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

"На сборах мы рассмотрели все дискуссионные моменты, которые возникали в первых шести турах (чемпионата России). И очень много времени посвятили обсуждению именно с моментами "наступов". Арбитры сами приняли решение, что когда происходят "наступы", надо назначать 11-метровый. Это было принято единогласно", - цитирует Егорова РИА.
Теги: Егоров
Сегодня, 16:13
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№10 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:33) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Looka
Цитата: MIG
"не специально, а значит не нарушение".

Помню я эту отмазку Егорова в прямом эфире... Более тупой подставы самого себя и не упомню...

Артем и Жиго – это несчастный случай. Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного в другую часть, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.


а если при этом, в гипотетической ситуации, нога у толкаемого не сломается, и он уе6ёт толкателю в разрешённую часть морды ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:09) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Ну. по логике они должны были принять решение и давать однозначные пенали - за битье шипами в морду, в штрафной smile

Но где вы видели в России логику у властей? Никогда. Только выгода.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: MIG
"не специально, а значит не нарушение".

Помню я эту отмазку Егорова в прямом эфире... Более тупой подставы самого себя и не упомню...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:53) #
  • +3
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online

Looka,
Все и раньше считалось именно так - прервал атаку, хоть и не специально, это нарушение, но конкретно в том случае Егоров оправдывал своего арбитра. Это был первый и последний матч, когда игрок, не успев в борьбе, наступает на соперника, а его оправдывают такой тупостью, как "не специально, а значит не нарушение". Такого дикого бреда я больше не слышал. Свинство, как есть.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:46) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
так чего на Ари пеналь не дали, на ногу то наступили...

Не наступили, а напрыгнули это уже большая разница
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Looka
А до этого голосования "наступы" нарушением правил не считались?

Вот именно...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:31) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А правила, или хотя бы рекомендации ФИФА читать не пробовали?
Ну или запрос туда отправить, например)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Нормально, однако! Мы теперь не по правилам судим, а голосованием принимаем решения, за что штрафные назначать? А до этого голосования "наступы" нарушением правил не считались? Или как? Егоров, ты что куришь вообще?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
так чего на Ари пеналь не дали, на ногу то наступили...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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