Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:03
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (5)
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (5)
12:34
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (2)
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (2)
12:25
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
11:34
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
10:42
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (56)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (56)
09:44
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Арбитры РПЛ приняли решение давать пенальти за "наступы"
Арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно приняли решение назначать пенальти за "наступы" в штрафной площади, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
"На сборах мы рассмотрели все дискуссионные моменты, которые возникали в первых шести турах (чемпионата России). И очень много времени посвятили обсуждению именно с моментами "наступов". Арбитры сами приняли решение, что когда происходят "наступы", надо назначать 11-метровый. Это было принято единогласно", - цитирует Егорова РИА.
"На сборах мы рассмотрели все дискуссионные моменты, которые возникали в первых шести турах (чемпионата России). И очень много времени посвятили обсуждению именно с моментами "наступов". Арбитры сами приняли решение, что когда происходят "наступы", надо назначать 11-метровый. Это было принято единогласно", - цитирует Егорова РИА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.