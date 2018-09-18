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Гончаренко: в прошлом сезоне Чалова очень сильно задела игра Вернблума

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о текущей форме нападающего Федора Чалова.

"Чалов не зазнается - он не того типа человек. Это уже его третий сезон на взрослом уровне, он матереет.

Федя уходит из-под опеки, хорошо открывается. Он делает много вещей, чтобы забивать. Прошлогоднее выступление Понтуса Вернблума на позиции нападающего его очень сильно задело задело. Поэтому сейчас он делает много правильных вещей", – сказал Гончаренко.

После семи туров РПЛ Чалов с шестью голами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата России.

Чемпионат
Теги: Гончаренко Чалов Вернблум ЦСКА
Вчера, 23:21
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