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Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию

В интернете появилось видео, где в бане запечатлен мужчина, похожий на полузащитника "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья.

Девушка в ролике обвинила его в сексе с проституткой, указывая при этом, что обо всем по приезде узнала жена. Кем ему приходится автор ролика, неизвестно.

Отметим, что telegram-канал "Фалькао не приехал" сообщил, что к ним обращались некоторые личности, которые желали распространить подобные, порочащие капитана "Спартака" материалы на условиях финансового вознаграждения. Подлинность этих кадров не установлена.

Напомним, ранее актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", опубликовал пост с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лайки под эти записи поставили Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Капитаном "Спартака" стал Георгий Джикия.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:54
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№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На Рамблере уже видео вовсю выложено. Жена спалили Глушака.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж свинарня она и есть свинарня, позор Российского футбола и в результатах и в моральном плане-колхозное быдло,опг ромашка и куча черномазых людоедов. Тьфу , а не команда.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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