Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию

В интернете появилось видео, где в бане запечатлен мужчина, похожий на полузащитника "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья.Девушка в ролике обвинила его в сексе с проституткой, указывая при этом, что обо всем по приезде узнала жена. Кем ему приходится автор ролика, неизвестно.Отметим, что telegram-канал "Фалькао не приехал" сообщил, что к ним обращались некоторые личности, которые желали распространить подобные, порочащие капитана "Спартака" материалы на условиях финансового вознаграждения. Подлинность этих кадров не установлена.Напомним, ранее актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", опубликовал пост с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лайки под эти записи поставили Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Капитаном "Спартака" стал Георгий Джикия.