Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:53
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (6)
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (6)
13:30
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (1)
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (1)
10:03
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (1)
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (1)
08:14
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (7)
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (7)
Вчера, 22:51
Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку
Абель Эрнандес поблагодарил болельщиков за поддержку
Вчера, 22:45
Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку (9)
Андрей Канчельскис: "лайки" Глушакова и Ещенко? Я знаю собаку лайку, а также спаниеля и овчарку (9)
Вчера, 22:23
Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов
Икер Касильяс побил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 21:56
"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ" (2)
"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ" (2)
Вчера, 21:41
Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА (1)
Молодежка "Локомотива" обыграла своих сверстников из "Галатасарая" в Юношеской лиге УЕФА (1)
Вчера, 21:19
Капитанский лайк. Почему нервничает "Спартак"? (5)
Капитанский лайк. Почему нервничает "Спартак"? (5)
Денис Глушаков попал в очередную неприятную ситуацию
В интернете появилось видео, где в бане запечатлен мужчина, похожий на полузащитника "Спартака" и сборной России Дениса Глушакова. По некоторой информации, ролик сняла супруга футболиста Дарья.
Девушка в ролике обвинила его в сексе с проституткой, указывая при этом, что обо всем по приезде узнала жена. Кем ему приходится автор ролика, неизвестно.
Отметим, что telegram-канал "Фалькао не приехал" сообщил, что к ним обращались некоторые личности, которые желали распространить подобные, порочащие капитана "Спартака" материалы на условиях финансового вознаграждения. Подлинность этих кадров не установлена.
Напомним, ранее актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", опубликовал пост с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лайки под эти записи поставили Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Капитаном "Спартака" стал Георгий Джикия.
Девушка в ролике обвинила его в сексе с проституткой, указывая при этом, что обо всем по приезде узнала жена. Кем ему приходится автор ролика, неизвестно.
Отметим, что telegram-канал "Фалькао не приехал" сообщил, что к ним обращались некоторые личности, которые желали распространить подобные, порочащие капитана "Спартака" материалы на условиях финансового вознаграждения. Подлинность этих кадров не установлена.
Напомним, ранее актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", опубликовал пост с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лайки под эти записи поставили Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. Капитаном "Спартака" стал Георгий Джикия.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.