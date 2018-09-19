Юрий Семин: все только начинается!

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опубликовал свою фотографию с матча Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожники" уступили "Галатасараю" со счетом 3:0. После этого поражение московская команда занимает последнее место в группе D.На групповом этапе "Локомотив" проведет еще пять матчей.