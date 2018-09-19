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Юрий Семин: все только начинается!

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опубликовал свою фотографию с матча Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".



Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов "железнодорожники" уступили "Галатасараю" со счетом 3:0. После этого поражение московская команда занимает последнее место в группе D.

На групповом этапе "Локомотив" проведет еще пять матчей.
Теги: Семин Локомотив Галатасарай
Сегодня, 09:30
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Палыч молодец ! У всех бывают не лучшие времена.Удачи!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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