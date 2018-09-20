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Сборная России поднялась на 3 строчки вверх в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три строчки вверх в рейтинге ФИФА, который сегодня, 20 сентября, был опубликован на сайте организации.

Российская команда занимает 46-е место в рейтинге. Первое место теперь делят сразу две команды — сборная Бельгии, а также чемпион мира 2018 года сборная Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Уругвай.

Рейтинг ФИФА:

1 (2). Бельгия – 1729 очков
1 (1). Франция– 1729
3 (3). Бразилия — 1663
4 (4). Хорватия — 1634
5 (5). Уругвай — 1632
6 (6). Англия — 1612
7 (7). Португалия — 1606
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1597
10 (11). Дания — 1581

46 (49). Россия — 1423.

FIFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:47
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№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
подняться всегда легче, чем опуститься. Просирать всяким катарам не надо было!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (1)

За Данию любители играют, просерают Словакии 0:3, они на 10 месте.
Тут Турков и Чехов вгрели, мы на 46.
Логично kissing_heart
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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