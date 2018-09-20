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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Мостовой: разговаривать с прессой - обязанность любого футболиста
Экс-полузащитник "Сельты", "Спартака" и сборной России при обсуждении с журналистом портала Rusfootball.info ситуации вокруг Дениса Глушакова, сформулировал свою позицию по вопросам необходимости общения с прессой, пояснив, что 2004 году на Чемпионате Европы дал комментарий Испанским СМИ, поскольку считал и продолжает считать общение с прессой - прямой обязанностью любого футболиста.
- Разговаривать с прессой – обязанность любого футболиста. Ровно настолько, насколько и каждого тренера. Тогда, в 2004 году я высказался так, как считал нужным, и ничего антифутбольного не говорил. Просто тогда у нас… с тренером сложилась… скажем так – не совсем правильная ситуация - заявил он в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info
Напомним, что во время Чемпионата Европы 2004 года, Александр Мостовой в связи данным им комментарием испанским СМИ, где он говорил о том, что команда находится не в лучшей физической форме - был отстранён из команды решением главного тренера сборной Георгием Ярцевым.
- Разговаривать с прессой – обязанность любого футболиста. Ровно настолько, насколько и каждого тренера. Тогда, в 2004 году я высказался так, как считал нужным, и ничего антифутбольного не говорил. Просто тогда у нас… с тренером сложилась… скажем так – не совсем правильная ситуация - заявил он в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info
Напомним, что во время Чемпионата Европы 2004 года, Александр Мостовой в связи данным им комментарием испанским СМИ, где он говорил о том, что команда находится не в лучшей физической форме - был отстранён из команды решением главного тренера сборной Георгием Ярцевым.
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