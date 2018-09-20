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Александр Мостовой: разговаривать с прессой - обязанность любого футболиста

Экс-полузащитник "Сельты", "Спартака" и сборной России при обсуждении с журналистом портала Rusfootball.info ситуации вокруг Дениса Глушакова, сформулировал свою позицию по вопросам необходимости общения с прессой, пояснив, что 2004 году на Чемпионате Европы дал комментарий Испанским СМИ, поскольку считал и продолжает считать общение с прессой - прямой обязанностью любого футболиста.

- Разговаривать с прессой – обязанность любого футболиста. Ровно настолько, насколько и каждого тренера. Тогда, в 2004 году я высказался так, как считал нужным, и ничего антифутбольного не говорил. Просто тогда у нас… с тренером сложилась… скажем так – не совсем правильная ситуация - заявил он в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info

Напомним, что во время Чемпионата Европы 2004 года, Александр Мостовой в связи данным им комментарием испанским СМИ, где он говорил о том, что команда находится не в лучшей физической форме - был отстранён из команды решением главного тренера сборной Георгием Ярцевым.
Теги: Мостовой
Сегодня, 12:17
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(2)
№4 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А послать прессу - это тоже обязанность настоящего футболиста! bowtie
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: EMDM (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Обязанности футболиста - играть в футбол
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
ne schitayu chto igrok doljen viskazivatsya po povodu formi ili ne formi komandi. est opredelenni eveshi, kotorie mojno govorit, a kotorie ne. est opredelennaya etika. esli igrok ee ne soblyudaet, to doljen poluchit nakazanie.

Ты думаешь эту куйню на латинице кто-то будет читать?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:48) #
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  •  (2)
online

ne schitayu chto igrok doljen viskazivatsya po povodu formi ili ne formi komandi. est opredelenni eveshi, kotorie mojno govorit, a kotorie ne. est opredelennaya etika. esli igrok ee ne soblyudaet, to doljen poluchit nakazanie.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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