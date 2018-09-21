Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Веденеев: армейцы победят в дерби - за три дня что-то кардинально поменять невозможно

Экс-футболист "Зенита" Сергей Веденеев оценил перспективы "Спартака" и ЦСКА в предстоящем матче 8-го тура РПЛ.

"Армейцы победят в дерби. За три дня что-то кардинально поменять невозможно.

У Карреры нет стабильности в составе: новый молодой вратарь, правые защитник и полузащитник новенькие, отсутствие Промеса… Нужно время, чтобы у них игра наладилась. "Красно-белые" в обороне упрутся, но думаю, что ЦСКА все-равно им забьет", - сказал Веденеев.

Спорт уик-энд
Теги: Веденеев Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
А я вот думаю что Спартак победит .

Нынче надо писать. не Спартак, а именно -Спарчпок 0-7 -и это правда, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:15) #
  • -2
  •  (2)
online

А я вот думаю что Спартак победит .

yuri,
Иди лесом .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)
online

Какая мясная гнида мне добавила минус?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:07) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничья будет, никто из них не сильней, может даже 00.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:57) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Apant1
В интервью больше прослеживается желание бывшего игрока Зенита ещё больше оторваться от Спартака, нежели хладнокровный анализ, у ЦСКА новичков не меньше и отсутствие Головина, вроде все его доводы биты) Игра конечно будет интересной, посмотрим кто победит

-Гораздо больше видна идеология и философия. Паразит с ромбом должен быть растоптан, вмят этот чужеродный элемент еврейского происхождения в русскую землю... Обязательно, господа.
Кот принимает бой. Минусик не застал долго ждать. - Итак почем - борщец?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (7)

В интервью больше прослеживается желание бывшего игрока Зенита ещё больше оторваться от Спартака, нежели хладнокровный анализ, у ЦСКА новичков не меньше и отсутствие Головина, вроде все его доводы биты) Игра конечно будет интересной, посмотрим кто победит
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.