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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Главная битва русского футбола, поездка чемпиона в Петербург. Превью 8-го тура РПЛ
В центре программы очередного тура российского первенства - важнейшее московское противостояние "Спартака" и ЦСКА, а также выезд действующего чемпиона к главному претенденту на "золото" в нынешнем сезоне питерскому "Зениту". О том, чего ожидать от измученных кадровыми проблемами "армейцев" и от тонущих в скандалах "красно-белых".
Несмотря на раннее начало матча, которое почти всегда сказывается на посещаемости, и не самую яркую вывеску, стартовая игра тура все-таки привлекает определенное внимание. Все дело в том, что уступивший в прошлом туре "Рубину" "Енисей" наконец-то сыграет у себя дома. Ни в Тюмени, ни где-либо ещё - на Центральном стадионе Красноярска разрешено играть в футбол.
Лучше поздно чем никогда, но насколько же обидно жителем Красноярска, которые в этом сезоне уже упустили возможность посмотреть на ЦСКА, "Зенит" и "Спартак" вживую.
В противостоянии двух "спартаковских" тренеров - Дмитрия Аленичева и Дмитрия Парфенова - первому придется обойтись без одного из важнейших игроков своей команды. Давид Юрченко получил травму колена и пропустит около месяца.
"Динамо" устояло в московском дерби с "Локомотивом" и, похоже, пережило эдакий невнятный кризис, во время которого даже ползли слухи об отставке главного тренера "бело-голубых" Дмитрия Хохлова. Впереди у москвичей домашняя игра против полуголодного состава "Анжи", который и от себя уже ничего толком не ждет. Естественно, хозяева встречи - явные фавориты.
Гаджи Гаджиев: если собрать всех, кому интересен "Анжи", места на стадионе не хватит
Единственное, о чем можно говорить сейчас, касаясь Махачкалы, - очередные дикие новости. Вроде той, что располагается ниже это абзаца. В остальном же - даст Бог, "Анжи" доживет до конца сезона. О большем просить не приходится.
Гендиректор "Анжи": сотрудники клуба перестали приезжать на работу - нет денег на проезд
Тульский "Арсенал" в прошлом туре наконец-то прорвало - "пушкари" сподобились на четыре безответных гола в ворота "Крылья Советов". Казанцы же наоборот, довольно слабо провели игру на прошлых выходных, пусть и победили - встреча с "Енисеем" получилась довольно противоречивой.
За пару дней до матча гости этой игры добились у РФС права зарегистрировать футболиста вне трансферного окна - состав казанцев пополнил защитник Игорь Калинин, ранее выступавший за украинские клубы "Ильичевец", "Заря", "Звезда", а также за астраханский "Волгарь" и "Краснодар".
Встреча против "Ростова" один из последних шансов Томарова что-нибудь исправить? Выглядит все именно так. "Уфа" проваливает начало сезона на всех фронтах - "Рейнджерс", играющих вдевятером, башкирцы не дожали и остались без Лиги Европы, в чемпионате на данный момент так же все сложно. Да и сам главный тренер явно нервничает - после поражения от ЦСКА Томаров неожиданно попросил журналистов не задавать ему вопросов.
Несмотря на потерю очков в прошлом туре, "Ростов" продолжает идти в лидирующей группе. Прямо сейчас коллектив Валерия Карпина располагается выше в таблице, чем московский "Спартак", пусть и благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Из объективных причин в данном противостоянии нет ни одной в пользу "Уфы".
"Оренбург" очень классно начал, но сейчас все выглядит так, будто подопечные Федотова начинают свой путь ближе к тем местам, которых от команды ждали до начала сезона. В позапрошлом туре уральский коллектив уступил "Динамо", а неделю назад питерскому "Зениту". Так или иначе, расстраиваться "Оренбургу" пока явно не стоит - во-первых, это вполне может быть временным провалом, тем более, один из соперников - лидер чемпионата, во-вторых, даже середина таблицы очень неплохо для команды, только поднявшейся из ФНЛ.
"Ахмат" после дико нестабильного начала пошел противоположным путем - выдал сенсацию с положительным оттенком. Рахимов, сменивший на посту главного тренера команды Ледяхова, грохнул на выезде "Спартак". Этот успех вполне способен задать хорошее настроение, которое поможет грозненцам в домашней игре.
Обе команды неудачно сыграли на неделе в еврокубках - "железнодорожники" были разгромлены в Турции, а "Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном", - но состояние "Локомотива" на данный момент гораздо тяжелее. Москвичи никак не могут хотя бы отдаленно приблизиться к тем результатам, которые Семин и компания давали в прошлом сезоне.
Главный трансфер нашего чемпионата пока что абсолютно не оправдывает ожиданий - Федор Смолов забил только один мяч, да и тот для него сделал Крыховяк. Пока что все выглядит так, что у "Локомотива" в Санкт-Петербурге вообще не будет особенных шансов. Если только на ничью - благодаря тому, что "красно-зеленые" все-таки умеют играть от обороны.
Семак пустил игру на самотек. Потеря очков справедлива
У "Зенита" так же не все гладко, но проблемы питерцев - совершенно иного масштаба. Лидеры чемпионата пока что идут с минимумом потерь и даже ничья в игре против чемпиона в таком состоянии может считаться неудачей.
Надо помнить и о физическом факторе - у гостей два дня больше на подготовку к игре.
Вывеска, которая не нуждается в дополнительном представлении. Определенно, главный матч этих выходных. Для многих болельщиков из Москвы - и главный матч всей первой части чемпионата.
Минус Абель и Магнуссон. ЦСКА продолжает терять футболистов
Обе команды сейчас откровенно в не самой лучше форме. ЦСКА мало того, что пережил очень непростой переходный период этим летом, так еще и страдает от череды травм. Из относительно свежего - в игре с "красно-белыми" "армейцам" не поможет Магнуссон и Эрнандес.
На неделе "красно-синие" выдали ужасный первый тайм с "Викторией" и отличный - второй. Все это в итоге скомпоновалось в ничью, от которой больше радости.
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала
Народная команда же уступила "Ахмату" дома на выходных, после чего громыхнул скандал с Ещенко и Глушаковым. С капитаном "Спартака" ситуация становится только хуже - уже подключилась жена, адвокаты, Малахов со своим "Пусть говорят". В общем, Денису сейчас не до футбола. Москвичи, помимо неудачи дома, проиграли и в Лиге Европы - "Рапид" оказался сильнее россиян. Из-за этого, похоже, мы потеряли Евгения Кафельникова (точнее, его твиттер), ведь он обещал в случае поражение на долгое время покинуть данную социальную сеть.
Разумеется, такая игра достойна отдельного предварения, поэтому тремя абзацами мы не ограничимся и ближе к матчу будем предвкушать главное дерби страны в отдельных материалах.
Команда Мусаева стала единственным нашим представителем в Европе, победившим на этой недели. Конечно, соперник у "быков" был не очень серьезный, но по нынешним временам это уже немалая радость.
"Крылья" пока что не особо впечатляют. Да, они не провалились в подвал турнирной таблицы, держатся на расстоянии, но создается устойчивое впечатление, что никакого запаса у самарцев нет - все в любой момент может стать гораздо хуже. В этом плане тот же "Енисей" Аленичева убеждает больше. Не говоря уже о том, что команда уверенно проигрывает матчи своим главным соперникам.
Для "Краснодара" этот матч должен приносить очки в любом случае. "Быки" и так потеряли на старте слишком много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Енисей" - "Урал"
Суббота, 11:30. Матч Премьер
Суббота, 11:30. Матч Премьер
Несмотря на раннее начало матча, которое почти всегда сказывается на посещаемости, и не самую яркую вывеску, стартовая игра тура все-таки привлекает определенное внимание. Все дело в том, что уступивший в прошлом туре "Рубину" "Енисей" наконец-то сыграет у себя дома. Ни в Тюмени, ни где-либо ещё - на Центральном стадионе Красноярска разрешено играть в футбол.
Лучше поздно чем никогда, но насколько же обидно жителем Красноярска, которые в этом сезоне уже упустили возможность посмотреть на ЦСКА, "Зенит" и "Спартак" вживую.
Фотографии с первой тренировки "Енисея" на Центральном стадионе! #ЕнисейУрал pic.twitter.com/iYWnwTp02y— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 19, 2018
В противостоянии двух "спартаковских" тренеров - Дмитрия Аленичева и Дмитрия Парфенова - первому придется обойтись без одного из важнейших игроков своей команды. Давид Юрченко получил травму колена и пропустит около месяца.
"Динамо" - "Анжи"
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
"Динамо" устояло в московском дерби с "Локомотивом" и, похоже, пережило эдакий невнятный кризис, во время которого даже ползли слухи об отставке главного тренера "бело-голубых" Дмитрия Хохлова. Впереди у москвичей домашняя игра против полуголодного состава "Анжи", который и от себя уже ничего толком не ждет. Естественно, хозяева встречи - явные фавориты.
Гаджи Гаджиев: если собрать всех, кому интересен "Анжи", места на стадионе не хватит
Единственное, о чем можно говорить сейчас, касаясь Махачкалы, - очередные дикие новости. Вроде той, что располагается ниже это абзаца. В остальном же - даст Бог, "Анжи" доживет до конца сезона. О большем просить не приходится.
Гендиректор "Анжи": сотрудники клуба перестали приезжать на работу - нет денег на проезд
"Арсенал" - "Рубин"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Тульский "Арсенал" в прошлом туре наконец-то прорвало - "пушкари" сподобились на четыре безответных гола в ворота "Крылья Советов". Казанцы же наоборот, довольно слабо провели игру на прошлых выходных, пусть и победили - встреча с "Енисеем" получилась довольно противоречивой.
За пару дней до матча гости этой игры добились у РФС права зарегистрировать футболиста вне трансферного окна - состав казанцев пополнил защитник Игорь Калинин, ранее выступавший за украинские клубы "Ильичевец", "Заря", "Звезда", а также за астраханский "Волгарь" и "Краснодар".
"Ростов" - "Уфа"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Встреча против "Ростова" один из последних шансов Томарова что-нибудь исправить? Выглядит все именно так. "Уфа" проваливает начало сезона на всех фронтах - "Рейнджерс", играющих вдевятером, башкирцы не дожали и остались без Лиги Европы, в чемпионате на данный момент так же все сложно. Да и сам главный тренер явно нервничает - после поражения от ЦСКА Томаров неожиданно попросил журналистов не задавать ему вопросов.
Несмотря на потерю очков в прошлом туре, "Ростов" продолжает идти в лидирующей группе. Прямо сейчас коллектив Валерия Карпина располагается выше в таблице, чем московский "Спартак", пусть и благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Из объективных причин в данном противостоянии нет ни одной в пользу "Уфы".
"Ахмат" - "Оренбург"
Суббота, 19:00
Суббота, 19:00
"Оренбург" очень классно начал, но сейчас все выглядит так, будто подопечные Федотова начинают свой путь ближе к тем местам, которых от команды ждали до начала сезона. В позапрошлом туре уральский коллектив уступил "Динамо", а неделю назад питерскому "Зениту". Так или иначе, расстраиваться "Оренбургу" пока явно не стоит - во-первых, это вполне может быть временным провалом, тем более, один из соперников - лидер чемпионата, во-вторых, даже середина таблицы очень неплохо для команды, только поднявшейся из ФНЛ.
"Ахмат" после дико нестабильного начала пошел противоположным путем - выдал сенсацию с положительным оттенком. Рахимов, сменивший на посту главного тренера команды Ледяхова, грохнул на выезде "Спартак". Этот успех вполне способен задать хорошее настроение, которое поможет грозненцам в домашней игре.
"Зенит" - "Локомотив"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Обе команды неудачно сыграли на неделе в еврокубках - "железнодорожники" были разгромлены в Турции, а "Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном", - но состояние "Локомотива" на данный момент гораздо тяжелее. Москвичи никак не могут хотя бы отдаленно приблизиться к тем результатам, которые Семин и компания давали в прошлом сезоне.
Главный трансфер нашего чемпионата пока что абсолютно не оправдывает ожиданий - Федор Смолов забил только один мяч, да и тот для него сделал Крыховяк. Пока что все выглядит так, что у "Локомотива" в Санкт-Петербурге вообще не будет особенных шансов. Если только на ничью - благодаря тому, что "красно-зеленые" все-таки умеют играть от обороны.
Семак пустил игру на самотек. Потеря очков справедлива
У "Зенита" так же не все гладко, но проблемы питерцев - совершенно иного масштаба. Лидеры чемпионата пока что идут с минимумом потерь и даже ничья в игре против чемпиона в таком состоянии может считаться неудачей.
Надо помнить и о физическом факторе - у гостей два дня больше на подготовку к игре.
ЦСКА - "Спартак"
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Вывеска, которая не нуждается в дополнительном представлении. Определенно, главный матч этих выходных. Для многих болельщиков из Москвы - и главный матч всей первой части чемпионата.
Минус Абель и Магнуссон. ЦСКА продолжает терять футболистов
Обе команды сейчас откровенно в не самой лучше форме. ЦСКА мало того, что пережил очень непростой переходный период этим летом, так еще и страдает от череды травм. Из относительно свежего - в игре с "красно-белыми" "армейцам" не поможет Магнуссон и Эрнандес.
На неделе "красно-синие" выдали ужасный первый тайм с "Викторией" и отличный - второй. Все это в итоге скомпоновалось в ничью, от которой больше радости.
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала
Народная команда же уступила "Ахмату" дома на выходных, после чего громыхнул скандал с Ещенко и Глушаковым. С капитаном "Спартака" ситуация становится только хуже - уже подключилась жена, адвокаты, Малахов со своим "Пусть говорят". В общем, Денису сейчас не до футбола. Москвичи, помимо неудачи дома, проиграли и в Лиге Европы - "Рапид" оказался сильнее россиян. Из-за этого, похоже, мы потеряли Евгения Кафельникова (точнее, его твиттер), ведь он обещал в случае поражение на долгое время покинуть данную социальную сеть.
Разумеется, такая игра достойна отдельного предварения, поэтому тремя абзацами мы не ограничимся и ближе к матчу будем предвкушать главное дерби страны в отдельных материалах.
"Крылья Советов" - "Краснодар"
Понедельник, 18:30. Матч Премьер
Понедельник, 18:30. Матч Премьер
Команда Мусаева стала единственным нашим представителем в Европе, победившим на этой недели. Конечно, соперник у "быков" был не очень серьезный, но по нынешним временам это уже немалая радость.
"Крылья" пока что не особо впечатляют. Да, они не провалились в подвал турнирной таблицы, держатся на расстоянии, но создается устойчивое впечатление, что никакого запаса у самарцев нет - все в любой момент может стать гораздо хуже. В этом плане тот же "Енисей" Аленичева убеждает больше. Не говоря уже о том, что команда уверенно проигрывает матчи своим главным соперникам.
Для "Краснодара" этот матч должен приносить очки в любом случае. "Быки" и так потеряли на старте слишком много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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