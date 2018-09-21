Семак пустил игру на самотек. Потеря очков справедлива

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (1)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (1)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (1)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны (1)
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны (1)
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
02:38
Макгрегор спросил у Хабиба, почему он не сфотографировался с Путиным на финале ЧМ-2018 (видео) (9)
Макгрегор спросил у Хабиба, почему он не сфотографировался с Путиным на финале ЧМ-2018 (видео) (9)
02:13
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал (2)
Сергей Веденеев: как ни странно, у «Зенита» появляется множество моментов, когда они переходят на навал (2)
01:45
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита» (4)
Неоднозначная игра Смольникова и Ерохина, спасения Лунёва и мастер паса Маркизио: оценки игрокам «Зенита» (4)
Семак пустил игру на самотек. Потеря очков справедлива
Очередной выездной евроматч дался «Зениту» очень тяжело. Это уже похоже на комплекс команды. Семак оставил старую схему 4-2-3-1 в атаке и 4-4-2 в обороне. Хозяева тоже сыграли свою обычную схему 4-2-2-2. В тактические шахматы играть никто из тренеров не стал.
В обороне «Копенгаген» играет с довольно высокой линией обороны для 4-4-2, традиционно «зевают» забросы за спины, оставляя пространство за спинами и не читая эпизоды. На днях «Копенгаген» играл с действующим чемпионом «Мидтьюлландом» и улетел 1:3. За матч чемпионы после забросов за спины защитникам создали 4 убойных момента, один закончился назначением пенальти, еще 3 растранжирили, но счет должен был быть крупнее. Это хорошие стилистические уязвимости для «Зенита». Логично было сделать на это ставку. Так и вышло, линию офсайда караулили сразу несколько игроков (3-4) «Зенита», прослеживалась установка отдавать за спины защитникам, как забросы, так и передачи низом. Почти все опасные моменты «Зенит» создал после таких передач – гол Мака, выход Ерохина на угол вратарской, моменты Смольникова. Мешало только то, что игроки «Зенита» слабо барражировали на линии - за первый тайм 7 офсайдов, еще один во втором тайме.
Перед матчем тренер «Копенгагена» сказал, что готовиться к «Зениту» было проще чем к Аталанте. Несомненно, так и есть. Команда Семака более прямолинейна и менее вариативна. К тому же тренерский штаб допустил ряд просчетов, которые или вообще не исправил, или исправил слишком поздно. Пойдем по порядку.
«Зенит» своей установкой сам отрезал себе один из флангов
В команде Семака и так был сильный крен атак на правый фланг, ряд решений против «Копенгагена» еще сильнее усугубили проблему. У Анюкова была установка не ходить в атаку, за весь матч Александр лишь единожды пересек середину поля (не считая стандарты). Ерохин как обычно часто уходил в свободные зоны, как правило в штрафной. Дриусси сместился на левую часть поля лишь единожды за матч. Таким образом фланг был или пустой, или его занимал Дзюба, стягивая на себя защитников. Минус один вектор атаки.
Паредеса снова съели высоким прессингом
Аргентинец попадая под давление складывает с себя функции диспетчера и делегирует их центральным защитникам или вратарю. В Копенгагене он стал лишь четвертым игроком по точным передачам в атакующий треть – всего 8 с учетом двух угловых. Лучше был Кузяев (14), Дзюба (11) и Смольников (тоже 8, но меньше неточных и все с игры). Разрушительная пассивность.
Отдельно стоит отметить, что весь «Зенит» паниковал под высоким прессингом хозяев. Особенно после перехода владения мяча. Это выражалось в том числе в количестве выносов - 22, у хозяев всего 11.
«Зенит» проиграл много борьбы, не по цифрам, но по ее контексту
Ндойе с отрывом лучший в составе хозяев по объему борьбы\выигранной борьбы\верховым единоборствам в этом сезоне. Сенегалец создает партнерам много пространства, стягивает защитников и постоянно оказывает давление. В целом он нетипично подкован тактически для африканца, видимо это главная причина, почему в 33 года из Турции он уехал не в Аравию\Катар, а в Данию. От него стоило ждать сюрпризов. Так и произошло, только в атаке он собрал 11 верховых единоборств, из которых 8 выиграл. Собрал 3 фола и выполнял большой объем черновой работы на трети поля «Зенита». В целом пара защитников «Зенита» отдала хозяевам сразу 6 верховых единоборств в обороне из 13, что почти критично, так как речь исключительно про оборону.
Копенгаген один из атрибутов моды на схему 4-4-2 – компактность, прагматичность и быстрые атаки по флангам. Если точнее, то датчане играют 4-2-2-2 с высоким расположением вингеров. Это одна из причин почему слева вышел Анюков – на перехватах и чтении игры можно тушить фланговые пожары. Да, Анюков почти не участвовал в атаках (что несомненно тренерская установка), но в обороне был экстра полезен – лучший по подборам в обеих командах (8), 2 отбора из 2 попыток (больше только у Дриусси и Паредеса), лучший по перехватам в обеих командах (3), также можно добавить один опасный заблокированный кросс. К Анюкову вообще никаких вопросов.
Прессинг и оборона «Зенита» на своей половине поля оставляли желать лучшего
Ключевой зоной активности хозяев в атаке была линия финальной трети поля. Эта зона между центром поля и финальной третью максимально насыщалась игроками, именно оттуда раскатывались атаки. Основная часть активной оборонительной работы легла на центральных полузащитников «Зенита». В этом компоненте Паредес и Кузяев сыграли неплохо – 6 и 4 подбора, 3 (из 4) и 2 (из 3) отборов соответственно. У Кузяева еще и пара перехватов, а у Паредеса очень важный заблокированный удар в штрафной. Отдельно стоит отметить аргентинца, к которому обычно много вопросов по позиционной обороне (провалы, лень), их было минимум. Справедливости ради, судья ошибочно свистнул как фолы еще 2 чистых отбора Лео, то есть успешных отборов на самом деле было 5.
Даже такой активности было мало, атаки датчан проходили с обилием разрезающих передач, что требовало чтения игры и реакции на опережение, а вот с этим были уже большие проблемы. Ниже карта оборонительных действий «Зенита» до выхода Маркизио на 57ой минуте (свои ворота слева), где стрелочки вверх это верховые единоборства, треугольники совершенные фолы, а крестики – отборы. Удачные действия отмечены зеленым цветом. В зоне ответственности опорных полузащитников в центре поля дыра из неудачных действий и пустоты.
Выход Маркизио в пару к Паредесу ожидаемо добавил аргентинцу позиционной дисциплины. Причем это было до ужаса показательно. То есть бросать Кузяева на амбразуру можно, а Маркизио нельзя? Лео все может в обороне, вопрос исключительно в плоскости дисциплины. Карта оборонительных действий «Зенита» после выхода Маркизио прилагается. Комментарии излишни.
Игра на стандартах
На оборонительных стандартах «Зенит» зачастую располагался всей командой в своей штрафной, а проблемы все равно были. На 2 угловых Лунев ошибся на выходах и подставлял пустые ворота под удар, причем навесы доходили до адресатов, спасла неточность хозяев. Работа над ошибками по этим стандартам строго обязательна, их быстро возьмут на вооружение будущие соперники.
На атакующих стандартах мы увидели интересные наработки. «Зенит» насыщал штрафную, а передача шла в зону 14 почти к линии штрафной, куда под удар набегал Кузяев. Так разыграли один штрафной и один угловой. Выбор набегающего игрока очень спорный, дальний удар без обработки - точно не сильная сторона Далера. В одном моменте Кузяев поскользнулся, в еще одном ужасно и слабо пробил по мячу. Возможно, под эту задачу идеально подойдет Паредес со своим плотным ударом, причем в том числе без обработки. А пока «Зенит» засветил наработки, не извлек дивидендов и продолжает игнорировать такую опцию аргентинцы.
Выводы
Основная ответственность за потерю очков лежит на тренерском штабе «Зенита». Многие из перечисленных выше аспектов можно было исправить или скорректировать по ходу матча. К тому же произведенные замены вызывают еще больше вопросов. Кузяев уже в начале второго тайма сильно сбавил в объеме ТТД, движения и передач, а язык тела Далера буквально кричал - «Меняй или добей». Но Маркизио вышел вместо Мака, а Кузяева переместили на еще более энергозатратную позицию. Выход Заболотного на 89ой минуте – история о медлительности штаба в принятии решений. Слишком поздно со всех точек зрения.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
В обороне «Копенгаген» играет с довольно высокой линией обороны для 4-4-2, традиционно «зевают» забросы за спины, оставляя пространство за спинами и не читая эпизоды. На днях «Копенгаген» играл с действующим чемпионом «Мидтьюлландом» и улетел 1:3. За матч чемпионы после забросов за спины защитникам создали 4 убойных момента, один закончился назначением пенальти, еще 3 растранжирили, но счет должен был быть крупнее. Это хорошие стилистические уязвимости для «Зенита». Логично было сделать на это ставку. Так и вышло, линию офсайда караулили сразу несколько игроков (3-4) «Зенита», прослеживалась установка отдавать за спины защитникам, как забросы, так и передачи низом. Почти все опасные моменты «Зенит» создал после таких передач – гол Мака, выход Ерохина на угол вратарской, моменты Смольникова. Мешало только то, что игроки «Зенита» слабо барражировали на линии - за первый тайм 7 офсайдов, еще один во втором тайме.
Перед матчем тренер «Копенгагена» сказал, что готовиться к «Зениту» было проще чем к Аталанте. Несомненно, так и есть. Команда Семака более прямолинейна и менее вариативна. К тому же тренерский штаб допустил ряд просчетов, которые или вообще не исправил, или исправил слишком поздно. Пойдем по порядку.
«Зенит» своей установкой сам отрезал себе один из флангов
В команде Семака и так был сильный крен атак на правый фланг, ряд решений против «Копенгагена» еще сильнее усугубили проблему. У Анюкова была установка не ходить в атаку, за весь матч Александр лишь единожды пересек середину поля (не считая стандарты). Ерохин как обычно часто уходил в свободные зоны, как правило в штрафной. Дриусси сместился на левую часть поля лишь единожды за матч. Таким образом фланг был или пустой, или его занимал Дзюба, стягивая на себя защитников. Минус один вектор атаки.
Паредеса снова съели высоким прессингом
Аргентинец попадая под давление складывает с себя функции диспетчера и делегирует их центральным защитникам или вратарю. В Копенгагене он стал лишь четвертым игроком по точным передачам в атакующий треть – всего 8 с учетом двух угловых. Лучше был Кузяев (14), Дзюба (11) и Смольников (тоже 8, но меньше неточных и все с игры). Разрушительная пассивность.
Отдельно стоит отметить, что весь «Зенит» паниковал под высоким прессингом хозяев. Особенно после перехода владения мяча. Это выражалось в том числе в количестве выносов - 22, у хозяев всего 11.
«Зенит» проиграл много борьбы, не по цифрам, но по ее контексту
Ндойе с отрывом лучший в составе хозяев по объему борьбы\выигранной борьбы\верховым единоборствам в этом сезоне. Сенегалец создает партнерам много пространства, стягивает защитников и постоянно оказывает давление. В целом он нетипично подкован тактически для африканца, видимо это главная причина, почему в 33 года из Турции он уехал не в Аравию\Катар, а в Данию. От него стоило ждать сюрпризов. Так и произошло, только в атаке он собрал 11 верховых единоборств, из которых 8 выиграл. Собрал 3 фола и выполнял большой объем черновой работы на трети поля «Зенита». В целом пара защитников «Зенита» отдала хозяевам сразу 6 верховых единоборств в обороне из 13, что почти критично, так как речь исключительно про оборону.
Копенгаген один из атрибутов моды на схему 4-4-2 – компактность, прагматичность и быстрые атаки по флангам. Если точнее, то датчане играют 4-2-2-2 с высоким расположением вингеров. Это одна из причин почему слева вышел Анюков – на перехватах и чтении игры можно тушить фланговые пожары. Да, Анюков почти не участвовал в атаках (что несомненно тренерская установка), но в обороне был экстра полезен – лучший по подборам в обеих командах (8), 2 отбора из 2 попыток (больше только у Дриусси и Паредеса), лучший по перехватам в обеих командах (3), также можно добавить один опасный заблокированный кросс. К Анюкову вообще никаких вопросов.
Прессинг и оборона «Зенита» на своей половине поля оставляли желать лучшего
Ключевой зоной активности хозяев в атаке была линия финальной трети поля. Эта зона между центром поля и финальной третью максимально насыщалась игроками, именно оттуда раскатывались атаки. Основная часть активной оборонительной работы легла на центральных полузащитников «Зенита». В этом компоненте Паредес и Кузяев сыграли неплохо – 6 и 4 подбора, 3 (из 4) и 2 (из 3) отборов соответственно. У Кузяева еще и пара перехватов, а у Паредеса очень важный заблокированный удар в штрафной. Отдельно стоит отметить аргентинца, к которому обычно много вопросов по позиционной обороне (провалы, лень), их было минимум. Справедливости ради, судья ошибочно свистнул как фолы еще 2 чистых отбора Лео, то есть успешных отборов на самом деле было 5.
Даже такой активности было мало, атаки датчан проходили с обилием разрезающих передач, что требовало чтения игры и реакции на опережение, а вот с этим были уже большие проблемы. Ниже карта оборонительных действий «Зенита» до выхода Маркизио на 57ой минуте (свои ворота слева), где стрелочки вверх это верховые единоборства, треугольники совершенные фолы, а крестики – отборы. Удачные действия отмечены зеленым цветом. В зоне ответственности опорных полузащитников в центре поля дыра из неудачных действий и пустоты.
Выход Маркизио в пару к Паредесу ожидаемо добавил аргентинцу позиционной дисциплины. Причем это было до ужаса показательно. То есть бросать Кузяева на амбразуру можно, а Маркизио нельзя? Лео все может в обороне, вопрос исключительно в плоскости дисциплины. Карта оборонительных действий «Зенита» после выхода Маркизио прилагается. Комментарии излишни.
Игра на стандартах
На оборонительных стандартах «Зенит» зачастую располагался всей командой в своей штрафной, а проблемы все равно были. На 2 угловых Лунев ошибся на выходах и подставлял пустые ворота под удар, причем навесы доходили до адресатов, спасла неточность хозяев. Работа над ошибками по этим стандартам строго обязательна, их быстро возьмут на вооружение будущие соперники.
На атакующих стандартах мы увидели интересные наработки. «Зенит» насыщал штрафную, а передача шла в зону 14 почти к линии штрафной, куда под удар набегал Кузяев. Так разыграли один штрафной и один угловой. Выбор набегающего игрока очень спорный, дальний удар без обработки - точно не сильная сторона Далера. В одном моменте Кузяев поскользнулся, в еще одном ужасно и слабо пробил по мячу. Возможно, под эту задачу идеально подойдет Паредес со своим плотным ударом, причем в том числе без обработки. А пока «Зенит» засветил наработки, не извлек дивидендов и продолжает игнорировать такую опцию аргентинцы.
Выводы
Основная ответственность за потерю очков лежит на тренерском штабе «Зенита». Многие из перечисленных выше аспектов можно было исправить или скорректировать по ходу матча. К тому же произведенные замены вызывают еще больше вопросов. Кузяев уже в начале второго тайма сильно сбавил в объеме ТТД, движения и передач, а язык тела Далера буквально кричал - «Меняй или добей». Но Маркизио вышел вместо Мака, а Кузяева переместили на еще более энергозатратную позицию. Выход Заболотного на 89ой минуте – история о медлительности штаба в принятии решений. Слишком поздно со всех точек зрения.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.