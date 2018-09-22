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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после победы над "Динамо" (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ рассказал о финансовом положении махачкалинского клуба.
- Есть ли уверенность, что "Анжи" доиграет до конца сезона?
-Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что будем доигрывать. Президент "Анжи" (Осман Кадиев. – Прим. ) прикладывает большие усилия. После победы над "Динамо" он зашёл, поздравил с победой. Команду никто не бросит, на полпути человек с таким большим сердцем не оставит.
- Есть ли сдвиги в положительную сторону?
- Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и все закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.
"Спорт-Экспресс"
- Есть ли уверенность, что "Анжи" доиграет до конца сезона?
-Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что будем доигрывать. Президент "Анжи" (Осман Кадиев. – Прим. ) прикладывает большие усилия. После победы над "Динамо" он зашёл, поздравил с победой. Команду никто не бросит, на полпути человек с таким большим сердцем не оставит.
- Есть ли сдвиги в положительную сторону?
- Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и все закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.
"Спорт-Экспресс"
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