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Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после победы над "Динамо" (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ рассказал о финансовом положении махачкалинского клуба.

- Есть ли уверенность, что "Анжи" доиграет до конца сезона?

-Мы не знаем, что завтра будет, а вы про конец сезона говорите. Надеемся, что будем доигрывать. Президент "Анжи" (Осман Кадиев. – Прим. ) прикладывает большие усилия. После победы над "Динамо" он зашёл, поздравил с победой. Команду никто не бросит, на полпути человек с таким большим сердцем не оставит.

- Есть ли сдвиги в положительную сторону?

- Определенные сдвиги есть. Если раньше мы думали, что три тура сыграем и все закончим, то сейчас говорим, что до зимы протянем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адиев Анжи Динамо
Сегодня, 17:17
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№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Динамо» М
значит зимой все очки связанные с анжи будут аннулированы. динамо видно знает об этом.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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