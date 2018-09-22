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Ролан Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА - "Спартак"

Еврокубковые матчи не должны повлиять на игру московских "Спартака" и ЦСКА во встрече чемпионата России, заявил обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев.

"Игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы на обе команды перед дерби никак не повлияют. В каком бы состоянии они ни находились, после еврокубков или матчей сборных, дерби есть дерби. Все прекрасно понимают, что значит для одних и для других этот матч, поскольку когда такие игры, все забывают о таких проблемах и играют ради болельщиков, имиджа клуба. Сюжет игры может быть непредсказуем, но я надеюсь, что игра повернется в сторону ЦСКА.

У армейцев она более креативная с учетом игры Дзагоева, Влашича, подключения к атакам Марио Фернандеса. В атаке набрал форму Федя Чалов, почувствовал ворота, он очень правильно открывается, забивает", - цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гусев Спартак ЦСКА
Сегодня, 17:24
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 17:40) #
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"но я надеюсь, что игра повернется в сторону ЦСКА."

Надеемся, Ролан.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
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Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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