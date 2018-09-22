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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Арсенал" на 93-й минуте упустил победу над "Рубином", ведя 2:0 по ходу матча
В матче 8-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" не смог удержать преимущество над "Рубином".
Чемпионат России
8 тур
"Арсенал" – "Рубин" 2:2
Гол: Мохаммед, 13, Бакаев, 77 - Иван Коновалов, 81, Уремович, 90+1
Нереализованный пенальти: Байрамян, 82
"Арсенал": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов (Костадинов, 70), Мохаммед, Мирзов (Лесовой, 64), Горбатенко – Ожегович (Кирилл Комбаров, 85).
"Рубин": Коновалов – Устинов, Чико (Уремович, 46), Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 67), Байрамян – Азмун, Полоз (Бухаров, 46).
Предупреждения: Подберезкин, 8, Берхамов, 25, Могилевец, 76, Денисов, 80, Бухаров, 86, Лесовой, 88, Уремович, 90+1
Чемпионат России
8 тур
"Арсенал" – "Рубин" 2:2
Гол: Мохаммед, 13, Бакаев, 77 - Иван Коновалов, 81, Уремович, 90+1
Нереализованный пенальти: Байрамян, 82
"Арсенал": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов (Костадинов, 70), Мохаммед, Мирзов (Лесовой, 64), Горбатенко – Ожегович (Кирилл Комбаров, 85).
"Рубин": Коновалов – Устинов, Чико (Уремович, 46), Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 67), Байрамян – Азмун, Полоз (Бухаров, 46).
Предупреждения: Подберезкин, 8, Берхамов, 25, Могилевец, 76, Денисов, 80, Бухаров, 86, Лесовой, 88, Уремович, 90+1
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