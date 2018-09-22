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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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"Арсенал" на 93-й минуте упустил победу над "Рубином", ведя 2:0 по ходу матча

В матче 8-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" не смог удержать преимущество над "Рубином".

Чемпионат России

8 тур

"Арсенал" – "Рубин" 2:2

Гол: Мохаммед, 13, Бакаев, 77 - Иван Коновалов, 81, Уремович, 90+1

Нереализованный пенальти: Байрамян, 82

"Арсенал": Нигматуллин – Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес – Бакаев, Берхамов (Костадинов, 70), Мохаммед, Мирзов (Лесовой, 64), Горбатенко – Ожегович (Кирилл Комбаров, 85).

"Рубин": Коновалов – Устинов, Чико (Уремович, 46), Сесар Навас, Сорокин, Гранат – Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 67), Байрамян – Азмун, Полоз (Бухаров, 46).

Предупреждения: Подберезкин, 8, Берхамов, 25, Могилевец, 76, Денисов, 80, Бухаров, 86, Лесовой, 88, Уремович, 90+1
Теги: Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 18:25
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(1)
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (0)

Рубин с Бикеечем точно будет в еврокубках!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: украб (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (3)

бердыев очень слаб, мне кажется он созрел для спартака
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Не понимаю тренеров,которые на такую важную позицию ставит в состав Григолава, если говоря на любительском языке)у него игра в цифровом соотношении 1:10,т.е.на одно полезное действие 10 мягко говоря не полезное ,ошибки за ошибками.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая игра....
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Думал посмотреть вполглаза, ан нет - интересная игра получилась!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Цитата: Blessing
Не пойдёт, вдруг в скандал попадёт, кому это надо

кто его спросит. за ухо и на базу ))

Придумает что-нибудь: когда человеку угрожает смертельная опасность, у него мобилизуются все внутренние силы, и срабатывает инстинкт самосохранения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бакаев в каждом матче забивает,красавчег.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не пойдёт, вдруг в скандал попадёт, кому это надо

кто его спросит. за ухо и на базу ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Бакаева зимой назад возвращать. Забивает больше чем Зе


Не пойдёт, вдруг в скандал попадёт, кому это надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не смотря на пропущенный мяч в первом тайме, складывалось впечатле, что Рубин приехал за ничейкой..и сравнять счет, для него дело времени.После второго забитого мяча, Рубин, вспомнил зачем приехал, в течении 20 минут, сравнял счет, не забил пенальти...Веселая концовка получилась...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:32) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такой слабой команды у Бердыева никогда не было, и чуйку потерял на футболистов, полсостава кривоногих.
Позволю себе поразмышлять задним умом: остался бы в Ростове, и уже с сформированной командой боролся бы за самые высокие места.
А Кононов молодец, научил команду именно играть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (3)

Арсенал и так был не плох!
Но,сyка,Рубин по-настоящему
набирает ход!!! Ведь мог и выиграть...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бакаева зимой назад возвращать. Забивает больше чем Зе
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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