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Андрей Ещенко: когда вернусь в состав "Спартака"? Как решат, так решат

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос о своём будущем.

"Есть ли понимание, когда вернусь в основу? Ну, как решат, так решат", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".

Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой "Спартака" за лайк в "Инстаграме" стихотворению артиста Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Сегодня оба футболиста сыграли за молодёжную команду "Спартака" в матче с ЦСКА.
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 19:30
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(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ale
Вот на лайке спалился.


Какие же ёпнутые люди работают в спартаке(о болелах промолчим, тут давно всё ясно), за лайк спалился. confused А за два лайка, чо его ждёт? satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:49) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
даже сегодня на уровне дублеров гол пришел с твоего фланга
спасибо, Андрей, но дальше Спартак без тебя


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ещенко особо и не трещал, по крайней мере в прессе. Этим и симпатизировал. Вот на лайке спалился.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:41) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо поменьше языком трещать!И перестань давать интервью и лайкать!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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