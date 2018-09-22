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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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17:10
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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
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Андрей Ещенко: когда вернусь в состав "Спартака"? Как решат, так решат
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос о своём будущем.
"Есть ли понимание, когда вернусь в основу? Ну, как решат, так решат", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой "Спартака" за лайк в "Инстаграме" стихотворению артиста Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Сегодня оба футболиста сыграли за молодёжную команду "Спартака" в матче с ЦСКА.
"Есть ли понимание, когда вернусь в основу? Ну, как решат, так решат", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой "Спартака" за лайк в "Инстаграме" стихотворению артиста Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
Сегодня оба футболиста сыграли за молодёжную команду "Спартака" в матче с ЦСКА.
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