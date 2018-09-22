Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
Валерий Карпин: я не буду вам говорить, что именно не получилось
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) заявил, что разочарован игрой и результатом, но не пожелал вдаваться в детали.
– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?
– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.
– А можно конкретнее – что именно делалось не так?
– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.
– То есть план на игру не выполнила команда?
– Что значит план не выполнила?
– Ну вашу установку на игру?
– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.
– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...
– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.
"Спорт-Экспресс"
– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?
– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.
– А можно конкретнее – что именно делалось не так?
– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.
– То есть план на игру не выполнила команда?
– Что значит план не выполнила?
– Ну вашу установку на игру?
– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.
– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...
– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.