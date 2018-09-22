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Валерий Карпин: я не буду вам говорить, что именно не получилось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) заявил, что разочарован игрой и результатом, но не пожелал вдаваться в детали.

– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.

– А можно конкретнее – что именно делалось не так?

– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

– То есть план на игру не выполнила команда?

– Что значит план не выполнила?

– Ну вашу установку на игру?

– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов УФА
Сегодня, 21:42
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(1)
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
у эстонца лимит везения кончился..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:52) #
  • -5
  •  (7)

Карп начинал нравится коту. Ваши вопросы как и минусы засуньте в свою жирную жопу. Таков достоверный подтекст специалиста по футболу. А всякое гавно летит в пруд со всей требухой своей. Это верно, сэры.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:49) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин: "Тут бежать особо некуда".

Валера прав. Ростов раз за разом подходил к штрафной Уфы и маленько потоптавшись уходил обратно. Опять подходил и опять уходил . )))

Как он с таким составом умудряется держаться на втором месте? И главное - все сидят тихо и ничего об этом не говорят. )))


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