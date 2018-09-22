Валерий Карпин: я не буду вам говорить, что именно не получилось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) заявил, что разочарован игрой и результатом, но не пожелал вдаваться в детали.– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.– Что значит план не выполнила?– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.