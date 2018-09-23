Видар Кьяртанссон: счастлив дебютировать за "Ростов"

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон после матча 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) остался доволен своим дебютом за команду.– Счастлив дебютировать за клуб. Когда выходил на поле, слышал поддержку трибун. Игра была тяжелой, мы много владели мячом, создали больше опасных моментов. "Уфа" продемонстрировала закрытый футбол, во втором тайме сильно прижалась к своей штрафной.– Конечно, легче выходить с первых минут, но я сыграл впервые, нужно еще набрать кондиции. Буду стараться работать на тренировках, чтобы выходить с первых минут.– Они классно шумели, поддерживали. Я очень благодарен болельщикам и буду стараться радовать их в будущем.