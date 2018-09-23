Рашид Рахимов: мы должны были быть хитрее, сыграли не совсем правильно

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал ничью в матче 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:1).
"Думаю, многие команды будут пробовать играть с нами так - в контратаку. Раньше все приезжали играть с нами вторым номером, но мы постепенно в свое время научились преодолевать такую насыщенную оборону. Вели 1-0, соперник стал разыгрывать штрафной, мое возмущение было в том, что они стали вводить мяч в игру не с того места. Этим перемещением они создали себе преимущество, разыграли с другой позиции и перевели игру на фланг. Мы должны были быть хитрее, сыграли не совсем правильно.
У нас нет хорошего выхода из обороны в атаку, нужно усиливать атакующую линию. У нас должны быть игроки, умеющие выходить из обороны. Все время вспоминаем, как раньше строилась команда, были игроки, умеющие выходить в атаку - Маурисио, Адилсон, Айссати, Рыбус. У нас за матч было 20-25 контратак. Сегодня этого нет и это головная боль. Нужно выстраивать игру, нужно время. Но амбиции все равно присутствуют, нужно играть и стараться выжимать максимум. У ребят есть самоотдача, но есть нюансы, в физической форме, где нужна более взрывная работа, встречать соперника. В первом тайме были эпизоды, когда нас обыгрывали на месте. Проблемы есть. Обидно, что Мохаммади не забил свой момент и мы не выиграли. Но это футбол, жизнь продолжается. Сказал ребятам, что надо думать о следующих матчах и готовиться.
У нас сложный выезд в Хабаровск на кубковый матч, выездной поединок с "Локомотивом". Команде предстоит провести в полете почти сутки, плюс смена часовых поясов. Придется группу игроков не везти в Хабаровск", - цитирует Рахимова официальный сайт клуба.
"Думаю, многие команды будут пробовать играть с нами так - в контратаку. Раньше все приезжали играть с нами вторым номером, но мы постепенно в свое время научились преодолевать такую насыщенную оборону. Вели 1-0, соперник стал разыгрывать штрафной, мое возмущение было в том, что они стали вводить мяч в игру не с того места. Этим перемещением они создали себе преимущество, разыграли с другой позиции и перевели игру на фланг. Мы должны были быть хитрее, сыграли не совсем правильно.
У нас нет хорошего выхода из обороны в атаку, нужно усиливать атакующую линию. У нас должны быть игроки, умеющие выходить из обороны. Все время вспоминаем, как раньше строилась команда, были игроки, умеющие выходить в атаку - Маурисио, Адилсон, Айссати, Рыбус. У нас за матч было 20-25 контратак. Сегодня этого нет и это головная боль. Нужно выстраивать игру, нужно время. Но амбиции все равно присутствуют, нужно играть и стараться выжимать максимум. У ребят есть самоотдача, но есть нюансы, в физической форме, где нужна более взрывная работа, встречать соперника. В первом тайме были эпизоды, когда нас обыгрывали на месте. Проблемы есть. Обидно, что Мохаммади не забил свой момент и мы не выиграли. Но это футбол, жизнь продолжается. Сказал ребятам, что надо думать о следующих матчах и готовиться.
У нас сложный выезд в Хабаровск на кубковый матч, выездной поединок с "Локомотивом". Команде предстоит провести в полете почти сутки, плюс смена часовых поясов. Придется группу игроков не везти в Хабаровск", - цитирует Рахимова официальный сайт клуба.
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