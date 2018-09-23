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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Сёмин: планирую ли я продолжать работу в "Локомотиве"? В обязательном порядке
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, не собирается ли он покинуть команду после неудачного старта сезона и поражений от «Галатасарая» и «Зенита».
«Планирую ли продолжать работу с командой? В обязательном порядке… В обязательном.
У «Зенита» было много агрессии, они выиграли большое количество единоборств, но нужно посмотреть статистику, как играли мы. На мой взгляд соперник переиграл нас в агрессии. Дзюба выиграл все мячи в воздухе. Определённые отрезки мы играем хорошо, но иногда выпадаем из игры.
С чего вы решили, что это был последний матч Тарасова за «Локомотив»? У всех бывают неудачные матчи. Вторая жёлтая была игровая. Что касается Смолова, то думаю, у него есть резерв, чтобы принести ещё больше пользы команде», – передаёт слова Сёмина «Чемпионат».
«Планирую ли продолжать работу с командой? В обязательном порядке… В обязательном.
У «Зенита» было много агрессии, они выиграли большое количество единоборств, но нужно посмотреть статистику, как играли мы. На мой взгляд соперник переиграл нас в агрессии. Дзюба выиграл все мячи в воздухе. Определённые отрезки мы играем хорошо, но иногда выпадаем из игры.
С чего вы решили, что это был последний матч Тарасова за «Локомотив»? У всех бывают неудачные матчи. Вторая жёлтая была игровая. Что касается Смолова, то думаю, у него есть резерв, чтобы принести ещё больше пользы команде», – передаёт слова Сёмина «Чемпионат».
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