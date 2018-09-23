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Юрий Сёмин: планирую ли я продолжать работу в "Локомотиве"? В обязательном порядке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, не собирается ли он покинуть команду после неудачного старта сезона и поражений от «Галатасарая» и «Зенита».

«Планирую ли продолжать работу с командой? В обязательном порядке… В обязательном.

У «Зенита» было много агрессии, они выиграли большое количество единоборств, но нужно посмотреть статистику, как играли мы. На мой взгляд соперник переиграл нас в агрессии. Дзюба выиграл все мячи в воздухе. Определённые отрезки мы играем хорошо, но иногда выпадаем из игры.

С чего вы решили, что это был последний матч Тарасова за «Локомотив»? У всех бывают неудачные матчи. Вторая жёлтая была игровая. Что касается Смолова, то думаю, у него есть резерв, чтобы принести ещё больше пользы команде», – передаёт слова Сёмина «Чемпионат».
Теги: Семин Локомотив Зенит
Сегодня, 19:01
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Я только за. 70-летний совковый говнарь даст больше знаний тренерам новой школы, типа Нагельсмана и Гончаренко.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 19:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
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Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
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