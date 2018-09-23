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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
ЦСКА и "Спартак" не выявили победителя в главном дерби страны
По итогам центрального матча 8 тура российской премьер-лиги ЦСКА и "Спартак" поделили очки. На гол со штрафного в исполнении Фернандо во втором тайме ответил Никола Влашич.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 77).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 75), Самедов (Тимофеев, 66), Луис Адриано.
Предупреждения: Бекао, 40, Самедов, 40, Чернов, 90+1, Набабкин, 90+2.
Чемпионат России
8 тур
ЦСКА – "Спартак" 1:1
Голы: Влашич, 63 - Фернандо, 30.
8 тур
ЦСКА – "Спартак" 1:1
Голы: Влашич, 63 - Фернандо, 30.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 77).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 75), Самедов (Тимофеев, 66), Луис Адриано.
Предупреждения: Бекао, 40, Самедов, 40, Чернов, 90+1, Набабкин, 90+2.
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