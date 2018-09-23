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ЦСКА и "Спартак" не выявили победителя в главном дерби страны

По итогам центрального матча 8 тура российской премьер-лиги ЦСКА и "Спартак" поделили очки. На гол со штрафного в исполнении Фернандо во втором тайме ответил Никола Влашич.

Чемпионат России

8 тур

ЦСКА – "Спартак" 1:1
Голы: Влашич, 63 - Фернандо, 30.


ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Бийол (Нисимура, 83), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 77).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 75), Самедов (Тимофеев, 66), Луис Адриано.

Предупреждения: Бекао, 40, Самедов, 40, Чернов, 90+1, Набабкин, 90+2.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:53
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№144 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:38) #
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online

Цитата: Batman
Хорош писдеть) Вот Матч-премьер статистика (Официальная)

владение: 54/46

Матч премьер сегодня уже выкладывал статистику матча бомжей с лохами после первого тайма. Там 2/1 у локо, а на деле 7/7 было. Так что, мимо ты со своим матч премьером пошел.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№143 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:38) #
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online

Обидно, что не добили поросей в первом тайме. Но в целом игра была интересной и напряженной.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№142 Написал: honey (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivo69
Про "великую" армейскую молодёжь,у армейцев в этой
игре на поле одновременно было 3 молодыж.Поскольку
Жемалетдинов заменил Чалова.
У Спартака на поле было четверо,это я ещё не считаю
Зобнина.

С головой дружишь? Почему только русских считаешь? Типо они не молодые? Вы там все больные вместе? Из одной больницы пишите?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№141 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Такая жалкая поросятня, отбились и ладно

Не плачь , импотенция не приговор, надейся joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№140 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mihail69
Пионер отряд озил

Месут?
Тогда - с большой буквы - Озил.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№139 Написал: Primus Москва (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Гнилая ослятина, ниче из себя не выдавила и ладно smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№138 Написал: honey (Сегодня, 21:36) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
honey,
Максименко, Ташаев, Тимофеев, Рассказов, Игнатов
Глупая школота. Давай еще высчитай сколько кому дней, часов и минут от рождения smile

Боже, так ты очень глупый. Если даже элементарно с математикой плохо. То, что 3 из них вышли в во 2, а 1 вообще на 5 мин вышел.
Тебе сколько лет? Давай вместе почитаем. У ЦСКА кроме Акинфеева, Набабкина и Фернандеса все молодые. Пожалуйста не позорься дальше.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№137 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:36) #
  • 0
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online

Про "великую" армейскую молодёжь,у армейцев в этой
игре на поле одновременно было 3 молодыж.Поскольку
Жемалетдинов заменил Чалова.
У Спартака на поле было четверо,это я ещё не считаю
Зобнина.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№136 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
отскочили мясные smile спасли очко Карреры, автобусники smirk а еще месяц назад себя фаворитам считали
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№135 Написал: Batman (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
55% - 45%
Владение мячом

7/2 - 10/1
Удары

Хорош писдеть) Вот Матч-премьер статистика (Официальная)

владение: 54/46

удары (в створ) 14 (2) - 9 (1)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№134 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:34) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Такая жалкая поросятня, отбились и ладно


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№133 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Удары: 7/2 - 10/1

гыыы...
Спам выдержал накал матча... Не посыпался, хотя физика хромает - слепому очевидно... Все вопросы (в т.ч. и по отношениям внутри коллектива) - только к ГТ и это бесспорно!
- а мы еще не целостный коллектив на поле - хотя ответственности с клуба и ТШ никто не снимет... ВПЕРЕДИ, млять, РЕАЛ rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№132 Написал: Primus Москва (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
honey,
Максименко, Ташаев, Тимофеев, Рассказов, Игнатов
Глупая школота. Давай еще высчитай сколько кому дней, часов и минут от рождения smile


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№131 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:28) #
  • -5
  •  (9)
online

55% - 45%
Владение мячом

7/2 - 10/1
Удары


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№130 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
Чернов, Ахметов, Чалов, Обляков против Максименко, Рассказова и Тимофеева.

То есть Бийола, Бекао, Влашича, а им по 20 - 22 года ты не считаешь пионер отрядом..


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№129 Написал: Mihail69 Московская область (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рома Зобнин не в той команде играет. Единственный кто бился.
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
№128 Написал: honey (Сегодня, 21:27) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
Mihail69,
Чернов, Ахметов, Чалов, Обляков против Максименко, Рассказова и Тимофеева.
Кто тут пионеротряд? smirk

Влашич, Нисимура, Бийол, Чернов, Жамаледтинов, Бекао.
Ты ведь понимаешь, как глупо ты выглядишь?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№127 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nedva
Спартак в его нынешнем состоянии сыграл в общем достойно, не более того. В условиях сегодняшнего раздрая в команде это очко только в плюс. ЦСКА был активнее и свежее, но сумбурнее. По-прежнему уверен, что Каррера должен уйти: тактики ноль, замены- просто от фонаря, игру он просто не ведёт и не видит.

видимо, близко к истине!
хотя реальную ситуацию в спаме знают лишь немногие...
- Спаму спс за Истинное Дерби! бились в рамках разумного - без травм ;)
-- Нам только расти, в т.ч. и через такие матчи... НУЖНО построить Команду! всему свое время...


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№126 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не однозначная игра ...Но , перевес считаю был на стороне ЦСКА ...Они были свежее , настырнее , агрессивнее ...Кстати , мои поздравления , с приобретением Влашича ...Такой стоящий , настырный ,атлетичный футболист ...Никак не ожидал . В свете того ,что ещё пол года назад половины команды ЦСКА не было ещё в составе , то есть куча новичков , то команда играет вполне осмысленно , но не все обладают ещё опытом ...А то что сейчас творится внутри и за пределами Спартака , то более менее ...но Каррера ,на мой взляд опять опоздал с заменами ...уже по первому тайму было заметно , что центр проседает , в который раз ...А после 70 - ой минуты , стал играть на удержание счёта ...Что не говорите , но давит на Карреру результат , Давит ...Не проиграли - и то хорошо , поскольку после поражения в дерби крику было бы выше крышы .А это нам ни к чему .Лодку и так раскачали ...((( теперь надо не перевернуться и грести вёслами ...А фееричного футбола я сегодня и не ожидал , как с одной стороны , как , тем более с другой ..
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№125 Написал: spiri (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
honey,
угу,реально только Рома Зобнин играл как надо!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№124 Написал: Primus Москва (Сегодня, 21:22) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Mihail69,
Чернов, Ахметов, Чалов, Обляков против Максименко, Рассказова и Тимофеева.
Кто тут пионеротряд? smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№123 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Обслуживать с неполноценными очевидное - себя терять.

И тем не менее железный факт - со всеми основными конкурентами в гостях мы отыграли - при том что нет игры, в команде смута, все плюшевые и теде. Ждём в гости когда у нас все без сомнения наладится, там все очки и подобьем

Какая же ты все таки тупая алкашня!! Где ты подобьешь!? Ахмат уже подбил вам очко!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№122 Написал: honey (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
honey,
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитай, прежде чем спор затевать smirk

Не спешно и без напряга? А точно. В принципе вообще не напрягались.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№121 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пока команда не бежит. Забегают через пару матчей. Сезон длинный все входят в него и проходят по разному
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№120 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак в его нынешнем состоянии сыграл в общем достойно, не более того. В условиях сегодняшнего раздрая в команде это очко только в плюс. ЦСКА был активнее и свежее, но сумбурнее. По-прежнему уверен, что Каррера должен уйти: тактики ноль, замены- просто от фонаря, игру он просто не ведёт и не видит.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№119 Написал: honey (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Обслуживать с неполноценными очевидное - себя терять.

И тем не менее железный факт - со всеми основными конкурентами в гостях мы отыграли - при том что нет игры, в команде смута, все плюшевые и теде. Ждём в гости когда у нас все без сомнения наладится, там все очки и подобьем

И похрен, что у ЦСКА новый состав и травмируемых куча. Так же и я могу сказать, как все будут в порядке и сыграются, то там мы очки и подобьем. Почему если вас результат не устроил, списывать это на какие отмазки? Это глупо.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№118 Написал: Mihail69 Московская область (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи, вы реально охуели, какие штрафные , вы еле отскочили против отряда пионеров
Регистрация: 29.10.2006 [жалоба]
№117 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как там "Спартак вернулся всерьёз и надолго", и думаю, даже превзошёл себя трёх летней давности. neutral_face
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№116 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:15) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Ганчаренко молодец. Дальше будет лучше.

Очень надеюсь.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№115 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
спортак отскочил и это мягко сказано, нужно сказать спасибо судье. Абсолютно незаслуженная ничья.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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