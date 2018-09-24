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Валерий Масалитин: в матче ЦСКА - "Спартак" победу одержал "Зенит"

Валерий Масалитин: в матче ЦСКА - "Спартак" победу одержал "Зенит" Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Спартака" (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

- Мы увидели матч равных команд, чувствовалась борьба и напряжение, но мысли и мастерства в вопросе реализации моментов было мало. ЦСКА владел территориальным преимуществом, физически и технически "армейцы" смотрелись солидней, но "Спартак" выждал свой шанс в виде штрафного, который был чётко реализован Фернандо. Да и в целом, спартаковцы могли претендовать на победу в этот вечер, учитывая имевшиеся моменты. Думаю, в какой-то степени ЦСКА может быть недоволен результатом, но я бы не сказал, что прямо категорически.

- О проявивших себя футболистах в ходе дерби:

- Как были ошибки со стороны некоторых игроков, так они и остались. Луиз Адриано, например, что Бекао, что Никиту Чернова переигрывал и внизу, и на втором этаже. И с тем, и с тем очень легко справлялся. Проблемная зона была и в центре, где отсутствовал Кристиян Бистрович, а заменивший его Яка Бийол уступил борьбу Роману Зобнину. На важных позициях игроки ЦСКА часто уступали своим оппонентам. Возможно, это и стало следствием ничейного результата.

- О стоявших в стенке Иване Облякове (175 см) и Ильзате Ахметове (172) в эпизоде с голом Фернандо:

- Высокорослые защитники держали форвардов. Меня больше удивило, почему стенка особо и не подпрыгнула во время удара, стенка должна была полностью прыгнуть, ведь было видно, что Фернандо будет перекидывать. Гол - следствие ошибки всей стенки, при должном прыжке удар бразильца можно было отвести от ворот. Почему молодым игрокам более опытные футболисты не подсказали как действовать - не знаю.

- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:

- Как ни странно получается, в матче ЦСКА - "Спартак" победу одержал "Зенит", который вновь оторвался в турнирной таблице. Питерцы очень хорошо смотрятся в этой части чемпионата, они заслуженно переиграли "Локомотив". При счёте 4:1 хозяева поля немного расслабились, посчитав, что дело сделано, но быстро забили пятый и поставили точку в матче. "Зенит" на текущий момент смотрится уверенным лидером первенства, однако что будет хотя бы после зимнего перерыва - никто не знает.
Теги: ЦСКА Спартак Зенит Масалитин
Сегодня, 09:00
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(1)
№7 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: Миша Люберцы
Спартак сыграл на выезде : с чумазыми, с ослами, с Краснодаром и с Локо. Четыре игры с основными конкурентами, и со всеми - выезд. Теперь всех 4х, принимаем в Тушино. Я посмотрю, как распиаренные и продажные бомжи будут себя чувствовать, после выездов : в Краснодаре , с Локо в Черкизове, с ослами - на иподроме и с нами в Тушино. Мы то со всеми сыграли на выезде, а чумазые с кем играли ?...


Можно было бы отнестись к сказанному серьёзно, если бы вы сами дома всех рвали. Игру своих с чехами смотрел? Писди дальше.

Писдишь , пока - ты. Я тебе о своем, с кем из конкурентов играл Спартак и с кем играла зина . Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму ? ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Миша Люберцы,
Ну раз вас Ахмат в Тушино раскатал, значит и остальные смогут.
А уж что со Спартаком будет в Грозном вообще сложно представить. smirk

Все в соответствии логикой "мясных", что календарь имеет очень важную роль.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Спартак сыграл на выезде : с чумазыми, с ослами, с Краснодаром и с Локо. Четыре игры с основными конкурентами, и со всеми - выезд. Теперь всех 4х, принимаем в Тушино. Я посмотрю, как распиаренные и продажные бомжи будут себя чувствовать, после выездов : в Краснодаре , с Локо в Черкизове, с ослами - на иподроме и с нами в Тушино. Мы то со всеми сыграли на выезде, а чумазые с кем играли ?...


Можно было бы отнестись к сказанному серьёзно, если бы вы сами дома всех рвали. Игру своих с чехами смотрел? Писди дальше.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№4 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Снова коронуют бомжей,хотя совсем забывают с кем и где играли они,а ещё будет спад и выезд в гости к топам,помним прошлый сезон.

Спартак сыграл на выезде : с чумазыми, с ослами, с Краснодаром и с Локо. Четыре игры с основными конкурентами, и со всеми - выезд. Теперь всех 4х, принимаем в Тушино. Я посмотрю, как распиаренные и продажные бомжи будут себя чувствовать, после выездов : в Краснодаре , с Локо в Черкизове, с ослами - на иподроме и с нами в Тушино. Мы то со всеми сыграли на выезде, а чумазые с кем играли ?...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Spartacus1971,
Кто с кем играл, не так уж важно.
Спартак, например, проиграл Ахмату дома - уж такого никто не ожидал.

А тот факт, что впереди еще 22 игры - вот что важно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Снова коронуют бомжей,хотя совсем забывают с кем и где играли они,а ещё будет спад

А, знаменитый прогнозист!!! Помним помним..
.Счёт по игре пока,в конце тайма бомжи подсели,а Сёмин похоже ждал этого.Второй тайм локо забьёт и победит,скриньте


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:23) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Снова коронуют бомжей,хотя совсем забывают с кем и где играли они,а ещё будет спад и выезд в гости к топам,помним прошлый сезон.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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