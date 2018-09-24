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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Пономарев: ЦСКА в дерби показал более качественный футбол
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Спартака" (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
- Хороший получился матч, боевой. Я в принципе и предполагал ничейный результат, однако ЦСКА играл заметно интересней "Спартака", у "армейцев" более качественный футбол. Взаимопонимание между игроками получше, технически лучше оснащены... хотя и у "Спартака" были моменты, особенно за счёт работы Луиза Адриано, который, правда, много симулировал, но в целом, футболист очень опасный.
А в целом, "армейцы" молодцы, хорошо отыграли. Гол Фернандо обескуражил команду, поскольку он нелогичный был, ведь ЦСКА постоянно атаковал, имел моменты, и вдруг... стенка, в которой стояли низкорослые Иван Обляков и Ильзат Ахметов... бедный Обляков прыгнул, но мяч всё равно его пролетел. Как так вышло со стенкой - непонятно. А в остальном, со стороны "красно-синих" была очень солидная игра.
- О влиянии конфликтов внутри "Спартака" на состояние команды и ход дерби:
- Когда речь заходит о таком статусном и важном матче, подобные вопросы отходят на второй план. "Спартак" бился за результат, игроки делали всё возможное, претензии, думаю, к ним неуместны.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
- Подобная игра в исполнении "железнодорожников" была ожидаема. Честно говоря, я так и думал, что "Локомотив" посыпется, потому что в прошлом сезоне Сёмин выжал из этой команды максимум возможного, и даже невозможного. У игроков на поле как-то не ладится, Смолова не по делу пригласили в команду, он футболом не занимался, мы увидели это на чемпионате мира-2018. Часто так бывает, когда у футболиста что-то начинает получаться - он начинает валять дурака. Но свою форму нужно беречь, думать над дальнейшим развитием и прогрессом.
Отрыв питерцев? Догнать их, конечно, можно, но они уже почувствовали вкус к победам, что всё идёт, получается, а конкуренты допускают осечки. Я разговаривал с Серёжей Семаком перед его назначением в "Зенит" и предостерегал его от предстоящих сложностей. Но он сказал: "А что делать? Надо". И он был прав. За него лично я рад.
Rusfootball
- Об игре:
- Хороший получился матч, боевой. Я в принципе и предполагал ничейный результат, однако ЦСКА играл заметно интересней "Спартака", у "армейцев" более качественный футбол. Взаимопонимание между игроками получше, технически лучше оснащены... хотя и у "Спартака" были моменты, особенно за счёт работы Луиза Адриано, который, правда, много симулировал, но в целом, футболист очень опасный.
А в целом, "армейцы" молодцы, хорошо отыграли. Гол Фернандо обескуражил команду, поскольку он нелогичный был, ведь ЦСКА постоянно атаковал, имел моменты, и вдруг... стенка, в которой стояли низкорослые Иван Обляков и Ильзат Ахметов... бедный Обляков прыгнул, но мяч всё равно его пролетел. Как так вышло со стенкой - непонятно. А в остальном, со стороны "красно-синих" была очень солидная игра.
- О влиянии конфликтов внутри "Спартака" на состояние команды и ход дерби:
- Когда речь заходит о таком статусном и важном матче, подобные вопросы отходят на второй план. "Спартак" бился за результат, игроки делали всё возможное, претензии, думаю, к ним неуместны.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
- Подобная игра в исполнении "железнодорожников" была ожидаема. Честно говоря, я так и думал, что "Локомотив" посыпется, потому что в прошлом сезоне Сёмин выжал из этой команды максимум возможного, и даже невозможного. У игроков на поле как-то не ладится, Смолова не по делу пригласили в команду, он футболом не занимался, мы увидели это на чемпионате мира-2018. Часто так бывает, когда у футболиста что-то начинает получаться - он начинает валять дурака. Но свою форму нужно беречь, думать над дальнейшим развитием и прогрессом.
Отрыв питерцев? Догнать их, конечно, можно, но они уже почувствовали вкус к победам, что всё идёт, получается, а конкуренты допускают осечки. Я разговаривал с Серёжей Семаком перед его назначением в "Зенит" и предостерегал его от предстоящих сложностей. Но он сказал: "А что делать? Надо". И он был прав. За него лично я рад.
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