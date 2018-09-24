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Валерий Газзаев: игроков уровня Влашича я в РПЛ больше не вижу

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игра хорватского новичка армейцев Николы Влашича.

"Влашич уже стал лидером ЦСКА. Очень сильный игрок. В организации, движении, мобильности, объеме, культуре паса. Настоящий командный футболист, уверенный в себе.

Возможно, по мастерству Влашич даже не уступает Головину, а в некоторых технических элементах он даже сильнее. Видно, что он прошел школу английской премьер-лиги. Это сразу бросается в глаза. Как быстро он принимает решения! Какие пасы выдает! Это игрок очень серьезного уровня.

Футболистов сопоставимого уровня в России я больше не вижу", - сказал Газзаев.

СЭ
Теги: Газзаев ЦСКА Влашич
Сегодня, 09:53
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(1)
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Spartacus1971
Уровня его амплуа нет,согласен.Вообще-то только он и делает разницу коней,без него команда слабая.

Любая команда без высокоуровнего плеймейкера слабая, поставь в состав Мескини и Спартак будет играть сильнее, поставь условного Пирло в сборную Италию и она будет играть сильнее.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уровня его амплуа нет,согласен.Вообще-то только он и делает разницу коней,без него команда слабая.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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