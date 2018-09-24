Равиль Сабитов: Дзюбу нельзя зажимать в рамки - он должен быть самим собой

Экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился мнением о форварде "Зенита" Артёме Дзюбе."Я прекрасно знаю Дзюбу ещё с 17 лет, когда он играл у меня в юношеской сборной. К Артёму необходимо найти правильный подход, его ни в коем случает нельзя ограничивать рамками - нельзя запрещать шутить, смеяться и улыбаться, потому что он буквально подпитывается этим.Дзюба — очень компанейский парень, если он чувствует себя раскрепощённо в игре и на тренировках, то буквально расцветает и сильно помогает команде. Но если ему попадаются тренеры, а у него в карьере такие бывали, которым не нравится его поведение и которые делают ему замечания, то у Дзюбы сразу опускаются руки. Слуцкий, Черчесов и Семак молодцы, что поняли это", — сказал Сабитов.