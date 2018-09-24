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Равиль Сабитов: Дзюбу нельзя зажимать в рамки - он должен быть самим собой

Экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился мнением о форварде "Зенита" Артёме Дзюбе.

"Я прекрасно знаю Дзюбу ещё с 17 лет, когда он играл у меня в юношеской сборной. К Артёму необходимо найти правильный подход, его ни в коем случает нельзя ограничивать рамками - нельзя запрещать шутить, смеяться и улыбаться, потому что он буквально подпитывается этим.

Дзюба — очень компанейский парень, если он чувствует себя раскрепощённо в игре и на тренировках, то буквально расцветает и сильно помогает команде. Но если ему попадаются тренеры, а у него в карьере такие бывали, которым не нравится его поведение и которые делают ему замечания, то у Дзюбы сразу опускаются руки. Слуцкий, Черчесов и Семак молодцы, что поняли это", — сказал Сабитов.

Спорт уик-енд
Теги: Дзюба Зенит Сабитов
Сегодня, 10:29
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№2 Написал: Leoleg (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дзюба монстр. В хорошем смысле. Да, эмоции, да тренеришкой может назвать кого-то, но он мужик. И отвечает за свои слова. Уважаю
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: casabl (Сегодня, 10:58) #
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Котлеты отдельно, мухи - отдельно.
Мы Дзюбу видим на поле. остальное - для инстаграмм.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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