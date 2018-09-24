Игорь Чайковский избежал сотрясения мозга

Полузащитник "Анжи" Игорь Чайковский, получивший травму в игре с с "Динамо" после одного из столкновений, работает в общей группе.Подозрение на сотрясение мозга у него не подтвердилось.Кроме того, защитники Гурам Тетрашвили и Евгений Гапон, восстановившиеся после повреждений, приступили к работе в общей группе с небольшими ограничениями.