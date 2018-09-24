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Игорь Чайковский избежал сотрясения мозга

Полузащитник "Анжи" Игорь Чайковский, получивший травму в игре с с "Динамо" после одного из столкновений, работает в общей группе.

Подозрение на сотрясение мозга у него не подтвердилось.

Кроме того, защитники Гурам Тетрашвили и Евгений Гапон, восстановившиеся после повреждений, приступили к работе в общей группе с небольшими ограничениями.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 16:27
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