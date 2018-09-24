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Борис Игнатьев: Сёмин сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что нельзя исключать варианта, при котором Юрия Семина сместят с поста главного тренера московского "Локомотива" после поражения от "Зенита" в чемпионате России и стамбульского "Галатасарая" в Лиге чемпионов.

"Могут ли сместить Семина с поста главного тренера? Могут, конечно, могут. У нас все могут. В нашем футболе принимают решения не исходя из задуманных каких-то моментов, понимания происходящего, а могут это сделать на эмоциональной волне после поражения. Таких случаев было много, в том числе и в "Локомотиве". Семин прекрасно знает предмет, он отличный тренер, методист, сильный психолог. Он сделал все возможное, чтобы трибуны на матчах "Локомотива" были заполнены. Это очень важный момент. Надо это учитывать в обязательном порядке. Иначе через некоторое время опять при полупустых трибунах будет играть команда, но с другим тренером. Не думаю, что в клубе пойдут по этому пути", - цитирует Игнатьева РИА Новости.
Теги: Игнатьев Семин Локомотив
Сегодня, 16:39
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