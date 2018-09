Матч против ЦСКА стал для Сальваторе Боккетти сотым в футболке "Спартака"

View this post on Instagram

В день дерби была моя 100-ая игра за Спартак! ??? Для меня большая честь выступать за наш клуб. Спасибо за вашу поддержу и доверие! ?? Last game was my 100th appearance for Spartak! ??? I’m very proud to be a part of this great club. Thanks for your support. ??