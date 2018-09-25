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Матч против ЦСКА стал для Сальваторе Боккетти сотым в футболке "Спартака"

Игра против ЦСКА (1:1) в 8-м туре чемпионата России стала для Сальваторе Боккетти сотой в составе московского "Спартака".

Итальянец отметил в инстаграме, что для него большая честь выступать за красно-белых.

Теги: Спартак ЦСКА Боккетти
Сегодня, 12:17
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