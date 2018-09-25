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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гленсон Принс: Черчесов провел потрясающую работу со сборной России
Капитан сборной Доминики Гленсон Принс объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.
"Я выбрал Черчесова, потому что он провел потрясающую работу со сборной России. Никто не ожидал от вашей команды подобного выступления – особенно невозможно было поверить, что Россия пройдет Испанию. Вот причина моего выбора", - цитирует Принса "Спорт-Экспресс".
"Я выбрал Черчесова, потому что он провел потрясающую работу со сборной России. Никто не ожидал от вашей команды подобного выступления – особенно невозможно было поверить, что Россия пройдет Испанию. Вот причина моего выбора", - цитирует Принса "Спорт-Экспресс".
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